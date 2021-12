सरगुजा: रिंग रोड घोटाला (Ring Road Scam Surguja) मामले में एमडी अनिल राय, ठेकेदार और अन्य अधिकारियों पर एफआईआर करने के न्यायालय ने आदेश दिए हैं. अम्बिकापुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (Chief Judicial Magistrate of Ambikapur) ने इन सबके खिलाफ एफआईआर फर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया है. 94 करोड़ की रिंग रोड के निर्माण में व्यापक अनियमितता (Scam in Construction of Ring Road Worth 94 crores) के प्रमाण सहित 500 पन्नों के दस्तावेज पुलिस को सौंपे हैं. एफआईआर नहीं होने के बाद न्यायालय में अधिवक्ता दिनेश सोनी ने परिवाद पेश किया था.

