अंबिकापुर: अंबिकापुर (Ambikapur) में NSUI अध्यक्ष (NSUI President) के स्वागत कार्यक्रम (welcome ceremony) में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ (Congress workers clash with each other) गए. NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे (State President Neeraj Pandey)के अंबिकापुर (Ambikapur) आगमन के दौरान यहां दो गुटों में टकराव हो गया. बताया जा रहा है कि बैनर पोस्टर को लेकर यह विवाद हुआ है. टीएस सिंहदेव समर्थक (TS Singhdev Supporter) और अमरजीत भगत के समर्थकों (Supporters of Amarjit Bhagat) के बीच भिड़ंत हुई है. दूसरे के बैनर पोस्टर फाड़े (tear down banner posters)गए हैं. जिसके बाद अंबिकापुर कांग्रेस कार्यालय में तनाव (Tension in Ambikapur Congress office) माहौल है. यहां दल बल के साथ पुलिस अधीक्षक पहुंचे हैं.