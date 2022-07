सरगुजा: हर किसी को कुछ न कुछ करने का शौक होता है, लेकिन कुछ लोगों के शौक अजीब होते हैं. ऐसे ही एक बुजुर्ग अम्बिकापुर में हैं, जो हर भीड़-भाड़ वाले स्थान पर लोगों को चॉकलेट खिलाते हैं. आलम यह है कि शहर के लोग उन्हें चॉकलेट चाचा कहकर पुकारते (Chocolate uncle of Ambikapur distributes chocolate ) हैं. उनको देखते ही चॉकलेट के लिए हाथ बढ़ा देते हैं. चॉकलेट चाचा भी हर वक्त अपनी स्कूटी और जेब मे चॉकलेट का पिटारा लेकर घूमते हैं और हर किसी को वो चॉकलेट खिलाते हैं. बीते 25 वर्षों से चॉकलेट चाचा चॉकलेट बांट रहे हैं. इस दौरान उन्होंने तमाम अधिकारियों और नेताओं को भी चॉकलेट खिलाई (Chocolate uncle of Ambikapur distributes more than Fifty kg chocolate ) है.

अम्बिकापुर के चॉकलेट चाचा

पोलिंग ड्यूटी से शुरू हुआ सिलसिला: करता राम गुप्ता शहर के एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग हैं. बचपन से ही जन संघ में सक्रिय रहे हैं. चुनाव में पोलिंग एजेंट का काम करते थे. पोलिंग ड्यूटी के दौरान ही भूख और प्यास से आराम के लिए उन्होंने चॉकलेट खाना और खिलाना शुरु किया. धीरे-धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया और आज हर राजनैतिक, सामाजिक और शासकीय आयोजन में चॉकलेट चाचा लोगों को चॉकलेट बांटते हैं.

अपनापन सा लगता है: संजय सोनी कहते हैं, "करता राम गुप्ता को मैं भी देखा हूं, आये दिन वो छोटे बच्चों को या बड़ों को भी चॉकलेट बांटते रहते हैं, एक दो बार मुझे भी मिला है. अच्छा लगता है एक तो उम्र में बड़े हैं. अपना पन सा लगता है. अच्छा लगता है जब कोई कुछ देता है और ऐसे में माहौल खुशनुमा हो जाता है. मैं तो दो चार साल से उनको जान रहा हूं, लेकिन हो सकता है और पहले से भी कर रहे हों."

नेहरू चाचा जैसा प्यार: हरि शंकर बताते हैं, "टॉफी वाले अंकल आज 18-20 साल से जहां भी जाते हैं टॉफी बांटते हैं. पार्टी हो या कोई समारोह... जहां जाते हैं वो टॉफी बांटते हैं. उनका स्वभाव एकदम टॉफी वाले अंकल के नाम से सभी कोई जानते हैं. जिस तरह वो टॉफी बांटते हैं, वैसा ही मीठा स्वभाव भी उनका है. बहोत अच्छा लगता है, प्रेम झलकता है. जैसे नेहरू चाचा थे, बच्चों से प्यार करते थे... ये तो सभी से प्यार करते हैं. सबको टॉफी बांटते हैं और काफी प्रचलित हैं अम्बिकापुर शहर में वो."

महीने में 50 किलो चॉकलेट बांट देते हैं: करता राम गुप्ता बताते हैं कि "लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं. लोकसभा और विधानसभा जब चुनाव होते थे, मैं इलेक्शन एजेंट होता था, गर्मी के समय में लोगों को प्यास लगती थी. मैं सोचा चॉकलेट ले जाते हैं. जब चॉकलेट ले जाने लगा तो जितने अधिकारी आते थे.. कलेक्टर एसपी या जो पर्यवेक्षक आते थे, सब कहते थे चॉकलेट खिलाइये. चॉकलेट देने से लोगों के मन मे प्रसन्नता जाग्रत होती है. मान लो आप तनाव में हैं. तनाव के अंदर में आप एक चॉकलेट खा लेते हैं तो आपका तनाव दूर हो जायेगा. मीठा खाने से आदमी मीठा ही बोलता है. महीने के अंदर में 50-60 किलो चॉकलेट बांट देता हूं."

मंत्रियों को भी खिलाई चॉकलेट: करता राम गुप्ता कहते हैं, "सभी को कलेक्टर, एसपी, आईजी, कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने चॉकलेट ना खिलाई हो. रमन सिंह को, जीतने भी मुख्यमंत्री हुये हैं, सभी को चाहे वो आपकी हमारी पार्टी के हों या दूसरे कोई, चाहे टी.एस बाबा हों या अमरजीत भगत कोई भेद भाव नहीं... सभी को चॉकलेट खिलाई है मैंने. बच्चे मांगते भी हैं चाचा चॉकलेट खिलाइये. मुझे बहुत अच्छा लगता है. सामने वाले के चेहरे पर अगर प्रसन्नता रहेगी, तो मुझे भी खुशी मिलती है."