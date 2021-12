सरगुजा: साल 2021 खत्म होने को है. इस साल ने शुरुआती दौर में ही कोरोना की दूसरी लहर में हो रहे मौत के तांडव का दृश्य देखा. हालांकि बाद में माहौल बदलने लगा. लोग कोरोना के खौफ से बेखौफ हो चुके थे. वैक्सीनेशन को हथियार बना लोग घर से निकल फिर अपने पुराने दिनचर्या में लौटने लगे. कुल मिलाकर कहा जाए तो साल 2021 ने लोगों को कोरोना से बेखौफ होकर लड़ना सिखाया है.

बात अगर सरगुजा की (Sarguja Year Ender 2021) करें तो साल के शुरुआत में यहां मौत का तांडव जरूर देखने को मिला. लेकिन साल का अंतिम पड़ाव काफी सुखद रहा है. ये साल कई उपलब्धियों (Achievements of Sarguja in year 2021) से भरा रहा. जिले के होनहार छात्रों ने बड़े मुकाम हासिल किए. इसी साल जिले को 30 नए शासकीय अस्पतालों की स्वीकृति मिली है. इसी वर्ष पहली बार नीट परीक्षा केंद्र सरगुजा जिले मे शुरू हो सका. लिहाजा देखा जाए तो छात्रों के लिए यह वर्ष उत्साह से भरा रहा. जिले के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की भी सौगात (year ender 2021 memories of Sarguja ) मिली.

स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम में अम्बिकापुर को अपनी कैटेगरी में देश में दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला. ओवरऑल बड़े शहरों की तुलना में अम्बिकापुर का 6वां स्थान रहा. छत्तीसगढ़ में अम्बिकापुर और पाटन को 5 स्टार रेटिंग मिली. दिल्ली एनसीआर को 1 से 10 लाख वाले शहरों में पहला स्थान मिला. वाटर प्लस की रैंकिंग में अम्बिकापुर में सीवरेज सिस्टम न होने के कारण 250 अंक कटे. 6000 अंकों में 5148 नंबर पाकर अम्बिकापुर को दूसरा स्थान मिला.

भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के तीन पदों पर अंबिकापुर के रितेश तिवारी, सोमिल अग्रवाल, रजत सिंह ने बाजी मारी. इन्होंने शहर का नाम रौशन किया.

UPSC में 2 युवाओं का चयन (Selection of youth in Ambikapur UPSC)

शहर के दो युवाओं का चयन UPSC में हुआ. दोनों युवाओ का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2020 में आयोजित परीक्षा में हुआ. अजेश सेंगर ने 254 वीं रैंक हासिल की और लेनिन टोप्पो ने 381 वां स्थान प्राप्त किया है.

30 नए शासकीय अस्पतालों की सौगात (Ambikapur new government hospital)

सरगुजा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन लाने की दिशा में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.सिंहदेव ने जिले के लिए 27 उप-स्वास्थ्य केंद्र, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति दी. सभी के लिए राशि का आवंटन भी जारी करा दिया गया है. कुल 30 नये स्वास्थ्य केंद्र जिले में बनेंगे. जिससे लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा अब गांव में और करीब तक पहुंचेगा. इससे स्वास्थ्य सेवाओं का जिले में विस्तार होगा.

जिले में पहली बार हुई नीट की परीक्षा (NEET exam in ambikapur)

सरगुजा जिले में पहली बार नीट की परीक्षा आयोजित की गई. अंबिकापुर को नीट के सेंटर के तौर पर स्वीकृति मिली. इससे यहां के छात्रों को काफी सहूलित मिली है. अब उन्हें रायपुर और दुर्ग जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. सरगुजा संभाग के परीक्षार्थियों को अम्बिकापुर में सेंटर मिलने से काफी लाभ हुआ