राजनांदगांव: राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज (Dowry harassment case in Rajnandgaon) करवाया. जिसके बाद कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता बसंतपुर थाना परिसर के सामने धरने पर बैठ आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग करने (Woman sitting on dharna in police station in Rajnandgaon) लगी.

थाना परिसर में धरने पर बैठी पीड़िता: पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष से दहेज और अन्य मामलों को लेकर प्रताड़ित किया जाता है. महिला ने बीते 16 मार्च को अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. हालांकि अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. जिसके बाद महिला बसंतपुर थाना परिसर में बैठकर धरना प्रदर्शन कर आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग कर रही है.

नहीं की गई कोई कार्रवाई: इस विषय में पीड़िता का कहना है कि उसकी रिपोर्ट भी काफी मशक्कत के बाद लिखी गई थी. इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन उसके ससुराल पक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वाले उसके बच्चे का इलाज भी नहीं करवाते हैं.

नियमानुसार हो रही कार्रवाई: इस विषय में नगर पुलिस अधीक्षक आईपीएस गौरव राय ने कहा कि महिला की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है.