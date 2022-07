राजनांदगांव : रात और सुबह में हुई झमाझम बारिश ने जिला अस्पताल को जलमग्न कर दिया ओटी (ऑपरेशन थिएटर) से लेकर मरीजों के वार्डों तक पानी भर (Water entered the government hospital of Rajnandgaon) गया. बड़ी मशक्कत के बाद पानी को खाली कराया गया. अस्पताल प्रबंधन के बड़े-बड़े दावों की पोल बीती देर रात खुल गई. जब झमाझम बारिश ने अस्पताल को जलमग्न कर दिया और अस्पताल के चारों तरफ पानी पानी ही नजर आने लगा.

ऑपरेशन थियेटर में घुसा पानी : जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से लेकर मरीज के वार्ड में पानी (Water also in OT of Rajnandgaon District Hospital) घुसा. जिसे मरीज और परिजन परेशान हुए. इतना ही नहीं अस्पताल स्टाफ भी इस बारिश के पानी से परेशान (Patients upset in Rajnandgaon government hospital) था. मरीजों के वार्डों में लगभग एक से डेढ़ फीट पानी भरा था. जिसके कारण मरीजों को अन्य वार्डों में शिफ्ट कराया गया. उसके बाद भी उन वार्डों में भी जलभराव धीरे-धीरे होने लगा.



क्यों भरा अस्पताल में पानी : वहीं सिविल सर्जन का कहना है कि ''शुरू से ही यह अस्पताल नीचे बना हुआ है. आसपास के जो भवन बने हैं वह हाइट में बने हैं. बगल में नाला है. ड्रेनेज सिस्टम भी इसका नीचे है जिसके कारण नाले में पानी भरने के कारण नाले का पानी ड्रेनेज सिस्टम से अस्पताल में घुस जाता (Drainage system failed in Rajnandgaon district hospital) है.''



बारिश में हाल बेहाल : हर बार बारिश के समय जिला अस्पताल में बारिश का पानी घुसता है. हर वर्ष बड़े-बड़े दावे अस्पताल प्रबंधन की ओर से किए जाते हैं इसके बाद स्थिति जस की तस हो जाती है. अस्पताल प्रबंधन नगर निगम की ओर पल्ला झाड़ देता है.अस्पताल प्रबंधन ने पानी भरने को लेकर नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है।