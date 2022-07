राजनांदगांव: 12 फीसदी महंगाई भत्ते की मांग को लेकर प्रदेशभर के कर्मचारी और अधिकारी पहली बार ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं. 5 दिनों तक चलने वाले इस हड़ताल में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाईओवर के नीचे अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा हड़ताल (state officers employees on strike from today)किया जा रहा है.

प्रयास स्कूल का फॉर्म जमा नहीं कर पाई: कर्मचारी अधिकारियों के हड़ताल के कारण स्कूल का फॉर्म जमा करने पहुंची स्कूली छात्रा भी परेशान दिखी. 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से पहुंची यह छात्रा फार्म नहीं जमा कर पाई और आखिरकार मायूस होकर अपने घर लौट (officers employees on strike in rajnandgaon) गई. सभी दफ्तरों में लगभग यही स्थिति देखी जा सकती है. अधिकारी-कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से काम पूरी तरीके से प्रभावित (Work stopped in offices) है.

हड़ताल पर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी

अभी से दिखने लगा असर: अधिकारी-कर्मचारियों के हड़ताल का असर देखा जा रहा है. पहले दिन से ही लोगों को काफी परेशानियों का सामना (State officers employees on strike) करना पड़ रहा है. वहीं 26 संगठनों ने आज से शुक्रवार तक ब्लॉक लेवल पर धरना प्रदर्शन करने की जानकारी दी है. अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से अब 1 सप्ताह तक लोगों की परेशानी बढ़ गई है. शासकीय कार्यालयों में अपने काम के लिए पहुंचे लोग मायूस होकर घर लौट (Work stopped in offices) रहे हैं.

पूरा सप्ताह हड़ताल की भेंट चढ़ेगा: राजनांदगांव के एडीएम सी.एल.मारकंडे का कहना है कि, "शनिवार और रविवार को शासकीय अवकाश घोषित है. आज से शुक्रवार तक प्रदेशभर के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल (officers employees on strike in rajnandgaon) पर रहेंगे. इससे पूरे 7 दिनों तक कामकाज बंद रहेगा, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है."