राजनांदगांव : राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का शहर के उदयाचल भवन में जिला शतरंज संघ और उदयाचल संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया जा रहा है,वहीं इस प्रतियोगिता में लगभग 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं. 17 जून से 19 जून तक चलने वाली इस शतरंज प्रतियोगिता में बेस्ट 6 खिलाड़ियों को ओलंपियाड में जाने का मौका मिलेगा. प्रतियोगिता में प्रथम 25 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ट्राफी और सभी प्रतियोगियों को मेडल और ई-सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा.

राजनांदगांव में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन

कहां किया जा रहा है आयोजन : राजनांदगांव के उदयाचल प्रांगण में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. जिला शतरंज संघ और उदयाचल संस्था के संयुक्त तत्वाधान में इस प्रतियोगिता का आयोजन 17 जून से 19 जून तक आयोजित की गई (Chess players are showing their strength in Rajnandgaon) है. इस प्रतियोगिता में जिले सहित प्रदेश के करीब डेढ़ सौ से अधिक खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे हैं. खास बात यह है कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगामी दिनों चेन्नई में आयोजित होने वाली चेस ओलंपियाड में शामिल होने का मौका मिलेगा.



एंट्री रखी गई है नि:शुल्क : प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए एंट्री नि: शुल्क है. स्कूल के अलावा प्रदेश के किसी भी जिले के अंडर 15 कैटेगरी के स्कूली बच्चे नि:शुल्क खेलने की व्यवस्था की गई है. राजनादगांव जिला शतरंज संघ के उपाध्यक्ष अजय पारख (Ajay Parakh Vice President of District Chess Association) का कहना है कि ''जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में लगभग 150 बच्चों ने हिस्सा लिया है. यह प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय नियमानुसार स्प्रीट लीग पद्धति से रिपीट फॉर्मेट पर 9 चक्रों में खेली जा रही है. यहां आने वाले सभी खिलाड़ियों के साथ-साथ बालकों की रहने और खाने की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है.आज 4 चक्रों में प्रतियोगिता खेली गई.



ये भी पढ़ें- रायपुर का अक्ष चोपड़ा.... शतरंज में बड़े-बड़ों को दे रहा मात

प्रतियोगिता जीतने पर किसे मिलेगा मौका : प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि ''इस तरीके का आयोजन होना चाहिए. जिससे शतरंज के खेल को बढ़ावा मिले और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो. वहीं सेक्रेटरी जिला शतरंज संघ योगेश डाकलिया (Secretary District Chess Association Yogesh Dakalia) का कहना है कि ''17 से 19 जून के मध्य तीन दिवसीय सीजी स्टेट स्कूल चेस चैंपियनशिप (Three day CG State School Chess Championship) का आयोजन किया जा रहा है. वहीं इस प्रतियोगिता में जीतने वाले 6 खिलाड़ी को चेन्नई में होने वाले ओलंपियाड में जाने का मौका मिलेगा. चेन्नई में 189 देशों से लगभग ढाई हजार खिलाड़ी के शामिल होने की बात सामने आई है जिसमें विश्व चैंपियन कार्लसन सहित कई शीर्ष खिलाड़ी शामिल होंगे.''