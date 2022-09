रायपुर : आदिशक्ति की साधना का महापर्व नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व रहता (Worship in Nine Days of navratri 2022) है. इस समय अनुष्ठान जप तक साधना व्रत और मंत्र सिद्धि के लिए जाना जाता है. संपूर्ण महा नवरात्रि में तंत्र की सिद्धि की जाती है. इस शुभ अवसर पर मंत्र जाप तप उपवास और महा अनुष्ठान विशेष रूप से सिद्ध होते हैं. संपूर्ण नवरात्रि काल में दुर्गा चालीसा महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत्र सिद्ध कुंजिका स्रोत दुर्गा सप्तशती रामायण राम रक्षा स्त्रोत अथर्व शीर्ष श्री हनुमान चालीसा और बांग्ला मुखी साधना आदि अनेक मंत्रों की साधना करने पर अनुष्ठान विशेष सफल होते (Significance of Rituals and Worship in navratri) हैं.







नवरात्रि काल में चंडी का यज्ञ कराया जाता है. यह चंडी महायज्ञ भी विशेष सफल रहता है. संपूर्ण नवरात्रि का काल शक्ति और ऊर्जा को प्राप्त करने का उचित समय है. प्रथम दिवस से लेकर महानवमी तक श्री गायत्री मंत्र का 24000 जप करने पर यह मंत्र सिद्ध होता है. इसी तरह शतचंडी का यज्ञ करने पर नवरात्रि काल में समस्त कामनाएं पूर्ण होती है. जीवन में ऐश्वर्य और श्री की प्राप्ति होती है. विरोधी से विजय प्राप्त होती है. नवरात्रि काल में सामान्य रूप से जब भी यज्ञ किया जाता है. तब प्रतिदिन जप करते समय निश्चित समय निश्चित स्थान पर करने से दुर्गा की कृपा कई रूपों में प्राप्त होती है.





नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के रुप की पूजा की जाती है. कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय के यहां पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा. इनकी पूजा से चंद्र दोष दूर होते हैं.



नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप में माता की पूजा की जाती है. इस दिन माता पार्वती को स्मरण कर सच्चे मन से प्रार्थना करने पर कुमारी कन्याओं को जल्द ही सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है. माता पार्वती ने ब्रह्मचारिणी रूप में अनेक कष्टों को सहते हुए भगवान शिव की पूजा की थी.

नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता के रूप में पूजन करने पर व्रत उपवास दान दक्षिणा देने पर ऐसे साधक जिनकी कुंडली में चंद्र दोष होने पर शांत होता है. अनुकूल परिणाम मिलते हैं.

नवरात्रि के चौथे दिन नारंगी वस्त्र पहनकर माता कुष्मांडा की पूजा करने पर और कुम्हड़ा जैसा फल भगवती को अर्पित कर इसी फल से भोग भंडारा कराए जाने पर समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है.

छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा लाल वस्त्र में माता को लाल चौकी पर बैठा कर और लाल आसन में बैठ कर विधिवत पूजा-अर्चना माता की स्तुति करने पर शत्रु परास्त होते हैं और जीवन में आत्मविश्वास का स्तर बढ़ता है और व्यक्ति अदम्य साहस को प्राप्त करता है.

नवरात्रि के सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा निशा पूजन के रूप में की जाती है निशा पूजन का अनुष्ठान शुद्ध होने पर जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और बाधाओं का नाश होता है और व्यक्ति को कार्य में विजय मिलती है.

नवरात्रि का आठवां दिन महाअष्टमी के रूप में जाना जाता है.आज के दिन सभी पंडाल मंदिर और जगह-जगह यज्ञ हवन अग्निहोत्र का आयोजन होता है. आज के दिन हवन करने से सिद्धत्व की प्राप्ति होती है. दुर्गा सप्तशती राम रक्षा स्त्रोत सिद्ध कुंजिका महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत और महामृत्युंजय मंत्र द्वारा यज्ञ करने पर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में तत्काल ही अनुकूलता की प्राप्ति होती है.

महानवमी के शुभ दिन कुंवारी कन्याओं को घर में बुलाकर अथवा पंडाल में बुलाकर पूजन अर्चन करने का विधान है. इन कन्याओं को दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है. ऐसी मान्यता है कि दुर्गा नवमी के दिन मां दुर्गा इन कन्याओं में निवास करती है. शुद्ध ह्रदय और निश्चल मन से इन कन्याओं की पूजा और आराधना करने के साथ ही भरपेट भोजन कराए जाने और यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा देकर उन्हें ही विदा किया जाता है. आज के दिन नारी का सम्मान किया जाता है. महानवमी के दिन वृहद स्तर पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है.