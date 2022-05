राजनांदगांव : पूर्व मुख्यमंत्री डां रमन सिंह ने राज्यसभा के मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना ( Raman Singh target on CM Bhupesh)साधा . रमन सिंह ने कहा कि ''बाहरी लोग ही छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जा रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ियों का अपमान है. अभी तक कांग्रेस से दो बाहरी लोग राज्यसभा जा चुके हैं और दो जाने वाले हैं. भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया मान सम्मान की बात करते हैं तो राज्यसभा में बाहरी व्यक्तियों को क्यों भेज रहे हैं.भूपेश बघेल की दिल्ली में कोई वखत नहीं है इससे यह समझ में आता (CM Bhupesh has no importance in Delhi ) है.''

सीएम भूपेश की दिल्ली में नहीं है अहमियत -रमन सिंह

किस कार्यक्रम में हुए शामिल : रमन सिंह जिला पंचायत राजनांदगांव में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम (Prime Minister Narendra Modi virtual program) में शामिल हुए. प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश से सीधे हितग्राहियों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे. बीजेपी के 8 साल सरकार पूरे होने और आजादी के 75वीं वर्षगांठ को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें देशभर के 15 सौ से अधिक अलग-अलग स्थानों से वर्चुअल माध्यम से लोग इस कार्यक्रम से जुड़े थे.

ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद के लिए राजीव शुक्ला और रंजीत रजन ने दाखिल किया नामांकन

केंद्र की योजनाओं की जमकर तारीफ : पूर्व मुख्यमंत्री डां रमन सिंह ने कहा कि '' केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है. जिसमें 16 अलग-अलग योजनाएं मुख्य हैं. हितग्राहियों से प्रधानमंत्री ने सीधे वर्चुअल माध्यम से संवाद किया. 50 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है. केंद्र सरकार लगातार लोकहित में विकास के कार्य कर रही (Raman praises Modi government) है.''