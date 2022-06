राजनांदगांव : राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव के दौरे पर (MP Santosh statement regarding Agneepath scheme) थे. उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में अग्निवीर (अग्निपथ) योजना के संबंध में पत्रकार वार्ता (Visit of MP Santosh Pandey in Rajnandgaon) ली. कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि "देश में 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और आने वाले समय में दोनों राज्यों से नामो निशान मिट जाएगा.उदयपुर राजस्थान की घटना को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और प्रदेश सरकार पर आरोपियों को प्रोटेक्ट करने का आरोप लगाया. साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति संकट पर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय नेतृत्व ही जवाब देगा.''

अग्निपथ योजना को लेकर सांसद संतोष पांडेय का बयान

केंद्र की योजना है लाभकारी : सांसद ने कहा कि ''अग्निपथ योजना लाई जा रही है जो कि युवाओं के लिए बेहतर साबित (BJP statement regarding Agneepath scheme in Rajnandgaon) होगा.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में युवाओं के लिए बेहतर कार्य किया. इस योजना के माध्यम से भी युवाओं को लाभ मिलेगा. देश के तीनों सेनाओं में इनकी भर्ती की जाएगी.अन्य देशों में भी इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है. वह भारत में भी होगा.'' वहीं अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर पूछे गए सवाल में सांसद ने कहा कि '' वास्तव में यह विरोध कांग्रेस का विरोध है मोदी जी के व्यक्तिगत विरोध करते-करते अब वे राष्ट्र का और योजनाओं का भी वह विरोध करने लगे हैं. यह कांग्रेस तिलक वाली कांग्रेस नहीं रही.यह राहुल गांधी सोनिया जी की कांग्रेस है.''

पीएम मोदी ने की तारीफ : संतोष पाण्डेय ( MP Santosh Pandey) ने नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि '' प्रधानमंत्री नीलकंठ हैं जिन्होंने विष को पीया है और केंद्र सरकार देश के हितों को ध्यान में रखकर योजना बनाती है. इस दौरान प्रेस वार्ता में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय,पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे.