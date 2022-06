राजनांदगांव: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज के फाइनल ईयर की छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर (student died by suicide by hanging in Rajnandgaon ) ली. घटनास्थल से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है. पूरे मामले में सिटी कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है. जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किन कारणों से छात्रा ने आत्महत्या की है.

जांच में जुटी पुलिस: दरअसल, छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज सुदरा की छात्रा वंदिता उपाध्याय ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. छात्रा का शव कमरे के अंदर पंखे में रस्सी के सहारे लटका हुआ था. जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची और जांच शुरू कर दिया. घटनास्थल पर ही सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है. छात्रा शहर में लकड़ी टाल क्षेत्र में पीजी में रह रही थी. घटना के कारण अभी भी पता नहीं चल पाया है. पूरे मामले में सिटी कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है.

मेडिकल की छात्रा ने की आत्महत्या

शव के पास मिला सुसाइड नोट: वहीं, पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है. इस पूरे मामले में राजनांदगांव सीएसपी गौरव राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज सुदरा की छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है. जांच के बाद ही सुसाइड के कारणों का खुलासा हो पाएगा.