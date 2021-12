राजनांदगांव: खैरागढ़ में विधायक और राजा (MLA Devvrat Singh) देवव्रत सिंह (king Devvrat Singh) की मौत के बाद खैरागढ़ राजपरिवार का विवाद (Khairagarh royal family dispute) जनता के बीच आ गया है. सोमवार को देवव्रत सिंह की पहली पत्नी के बच्चों ने अपनी दूसरी मां यानि विभा सिंह पर बदसलूकी (Vibha Singh accused of harassment) और प्रताड़ना का आरोप लगाया था. इन आरोपों के बीच विभा सिंह ने राजनांदगांव में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस वार्ता में उन्होंने सौतेले बेटे और बेटी पर गंभीर आरोप लगाए. विभा सिंह ने सरेआम कहा कि उनके सौतेले बच्चों से उन्हें जान का खतरा है. विभा सिंह यहीं नहीं रूकीं उन्होंने देवव्रत सिंह की मौत को संदेहास्पद (Suspicious death of Devvrat Singh) बताया और देवव्रत सिंह मौत केस (devvrat singh death case) की जांच की मांग की. विभा सिंह ने सौतेले बेटे और बेटियों पर मारपीट ( Vibha Singh accuses stepson daughter of assault) का भी आरोप लगाया है.

खैरागढ़ राजघराने में संपत्ति विवाद (Property dispute in Khairagarh royal family) गहराया

बीते दिनों सोशल मीडिया में फोन रिकॉर्डिंग का ऑडियो वायरल हुआ था. इस ऑडियो क्लिप में देवव्रत सिंह और विभा सिंह के बीच संपत्ति विवाद (Property dispute in Khairagarh royal family)को लेकर बहस हो रही थी. अपनी मौत से पहले छुईखदान थाने में गहने ले जाने की शिकायत विभा सिंह पर देवव्रत सिंह (Devvrat Singh family dispute ) ने दर्ज कराई थी. देव्रत सिंह की मौत के करीब एक महीने बाद अब खैरागढ़ राजघराने में विभा सिंह और देवव्रत सिंह की पहली पत्नी (Khairagarh Raja Devvrat Singh) के बीच घमासान बढ़ गया है.

गहराया संपत्ति का विवाद! देवव्रत सिंह के समर्थकों ने दूसरी पत्नी के खिलाफ की नारेबाजी

सौतेले बच्चों से जान का खतरा: विभा सिंह

मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभा सिंह ने अपने सौतले बच्चों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है इसलिए मैने पुलिस प्रोटेक्शन ले रखा है. उन्होंने कहा कि मुझे घर से निकाला जा रहा है. उदयपुर में देवव्रत सिंह के महल को सील किया गया है कि नहीं मुझे इसकी जानकारी नहीं है. सोशल मीडिया में ऑडियो वायरल होने पर विभा सिंह ने कहा कि वह सब गलत है. खुद पर लगे आरोपों को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया.

देवव्रत सिंह के बच्चों की सौतेली मां के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस : गाड़ी की चाबी छीन घर में लगा देती हैं ताला, देती हैं धमकियां

देवव्रत सिंह से तलाक की कोई बात नहीं थी-विभा सिंह

विभा सिंह ने कहा कि देवव्रत सिंह कभी भी बातचीत की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं. हमारे बीच में तलाक जैसी कोई बात नहीं थी. मैंने हमेशा इस बात को नकारा है.