राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना(Dongargarh police station of Rajnandgaon district) क्षेत्र के ग्राम सेंदरी में आज सुबह हत्या फिर आत्महत्या का मामला सामने आया है. दरअसल, यहां पति ने पहले अपनी पत्नी की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी. फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर (Hanged himself after killing wife )ली. इधर, मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में ले लिया. फिलहाल पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी (Police engaged in investigation)है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

पत्नी की हत्या के बाद खुद लगा ली फांसी

दरअसल, पूरा मामला राजनांदगांव जिले के (Murder of wife by strangulation in Rajnandgaon ) डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेंदरी का है. जहा के निवासी अरुण कुमार ने कल देर रात अपनी पत्नी सूरजबाई की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी. फिर खुद फांसी लगाकर कमरे में आत्महत्या कर ली. सुबह जब उनके परिजन कमरे में पहुंचे तो कमरा अंदर से बंद था, जिसके बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़ा और कमरे के अंदर पहुंचे. जहां दंपत्ति का शव देखा और मामले की जानकारी डोंगरगढ़ पुलिस को दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया

इधर, जानकारी मिलने के बाद डोंगरगढ़ थाना प्रभारी शिव चंद्रा अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया. डोंगरगढ़ एसडीओपी कृष्णा पटेल ने बताया कि परिजनों ने पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची. फिलहाल मामले की जाच की जा रही है.

मामले की जांच जारी

बताया जा रहा है कि मृतक अरुण कुमार ग्राम पंचायत कोटना पानी में सचिव पद पर कार्यरत था. वहीं, मामले के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है.