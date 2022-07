राजनांदगांव : राजनांदगांव की कई मंदिरों में गुरु पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनाया (Guru Purnima celebrated in Baba Barfani Dham of Rajnandgaon) गया. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बर्फानी आश्रम मां पाताल भैरवी मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान बर्फानी दादाजी की अर्चना की गई. बर्फानी धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बर्फानी दादाजी से आशीर्वाद प्राप्त कर पूजा अर्चना की इस दौरान भक्त भक्ति गीतों में झूमते हुए भी नजर आए.

राजानांदगांव के बाबा बर्फानी धाम में मनाई गई गुरु पुर्णिमा

चरण पादुका की हुई पूजा : बर्फानी दादाजी के चरण पादुका की पूजा-अर्चना की (Worship of foot paduka of Rajnandgaon Baba Barfani Grandfather) गई.गुरु पूर्णिमा के अवसर पर केवल जिले से नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी श्रद्धालुओं ने बर्फानी धाम पहुंचकर आशीर्वाद लिया.पूजा अर्चना के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया था. जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया. इस दौरान गोविंद महाराज ने बताया कि ''आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुंदरकांड पाठ हनुमान चालीसा (Sunderkand and Hanuman Chalisa recitation in Rajnandgaon) और गुरु पूजन के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया है.आज यहां विशेष आरती किया जाना है और दादा जी के चरण पूजन भी किया जाएगा. जहां भोपाल और इंदौर से भी भक्त आए हुए हैं. उनकी पूरी व्यवस्था यहां की गई है.''

क्यों है मंदिर खास : शहर के प्रसिद्ध मां पाताल भैरवी मंदिर परिसर में बर्फानी आश्रम समिति द्वारा आज गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया.बता दें कि शहर के मां पाताल भैरवी मंदिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान हैं. यह मंदिर 3 तलों में विभाजित है. प्रथम तल मां पाताल भैरवी,द्वितीय तल में मां राजराजेश्वरी और नवदुर्गा का रूप,और तृतीय तल में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भक्तों को होते हैं. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना कर आज गुरु पूर्णिमा मनाया गया.