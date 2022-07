राजनांदगांव : जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई (figure of corona started increasing in Rajnandgaon district ) हैं. स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. स्वास्थ्य विभाग ने जिले की महाराष्ट्र सीमा और रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग शुरू (Screening started at Maharashtra border and railway station) कर दी है. कोविड-19 जांच की रफ्तार बढ़ा दी गई है. टीकाकरण का काम तेजी के साथ किया जा रहा है. जिले में लगातार कोविड-19 संक्रमण के केस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 नियमों का पालन करने की अपील कर रहा (Appeal of Rajnandgaon Health Department) है.

जिले में कितने एक्टिव मरीज : जिले में अभी कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 164 है. बीते 24 घंटे में जिले में 37 मरीज मिले हैं. जिले की महाराष्ट्र सीमा बागनदी बॉर्डर और रेलवे स्टेशन में स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई (Screening in the border area of ​​Rajnandgaon) है. कोविड-19 पॉजिटिव आए लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है. जिला प्रशासन दूसरा डोज नहीं लगाने वालों की पहचान कर रहा है. लोगों से भी अपील की जा रही है.

स्वास्थ्य विभाग कर रहा अपील : राजनांदगांव सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि "जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है. जिले के सीमावर्ती इलाके और रेलवे स्टेशन में स्क्रीनिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है. लोगों से कोविड-19 नियमों का पालन करने की अपील भी स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है. जिला प्रशासन और स्वास्थ विभाग द्वारा टीकाकरण और कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ा दी गई है. कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर लोग अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जरूर कोविड-19 जांच कराएं और कोविड-19 नियमों का पालन करें.''