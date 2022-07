राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए नगर निगम राजनांदगांव के कर्मचारियों ने भी आज से काम बंद हड़ताल शुरू कर दिया (Striking employees staged CM House through drama in rajnandgaon) है. वहीं कलेक्ट्रेट के सामने बैठे फेडरेशन के बैनर तले अधिकारी कर्मचारियों ने यह वहां अनोखा प्रदर्शन किया. नाटक के माध्यम से मुख्यमंत्री निवास में होने वाली घटनाओं को कर्मचारियों अधिकारियों के सामने हड़ताली मंच में रखा. इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी मौजूद (employees strike in chhattisgarh) रहे.

हड़ताली कर्मचारियों ने नाटक के माध्यम से किया सीएम हाउस का मंचन

सीएम हाउस के अंदर का नाटक में मंचन : राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने हड़ताल पर बैठे हड़ताली मंच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री काका के एक नाटक का मंचन किया (Protest through drama in Rajnandgaon)गया.नाटक के माध्यम से बताया गया कि मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री सचिवालय में कैसे काम होता है और क्या स्थिति रहती है. यह सारी बातें कर्मचारी नेता सतीश ब्यौहारे ने बताया और यहां नाटक का मंचन हड़ताली मंच में किया गया था.इस दौरान कर्मचारी अधिकारी ने मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका में नाटक का मंचन किया. मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मंत्रालय में होने वाले बर्ताव और व्यवहार के बारे में इस दौरान नाटक के माध्यम से जानकारी दी गई.

कौन-कौन रहा मौजूद : इस नाटक के मंचन में वहीं बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे. राज्य शासन के कर्मचारियों को केंद्रीय शासन के सामान देय तिथि अनुसार 34% डीए एवं बकाया एरियस राशि सहित सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर यह हड़ताल किया जा रहा है. 25 जुलाई से 29 जुलाई तक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं.



कामकाज हो रहा प्रभावित : कर्मचारी अधिकारियों के हड़ताल पर चले जाने से जिला कार्यालय सहित विभागों में काम ठप पड़ा हुआ है. वहीं अब नगर निगम के कर्मचारियों ने भी इन्हें अपना समर्थन दे दिया है. जिससे इन नगर निगम में भी कामकाज प्रभावित हो रहा है. बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारियों ने नगर निगम के बाहर बैठकर हड़ताल को समर्थन दिया. इसके साथ ही कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाईओवर के नीचे बैठे अधिकारी कर्मचारियों ने नाटक के माध्यम से अनोखा प्रदर्शन किया.