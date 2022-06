राजनांदगांव : स्कूलों में सफाई करने वाले कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन (Demonstration of school sweepers in Rajnandgaon) किया. कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी,कल्याण संघ के बैनर तले नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया . साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी (Demand for regularization of part time school sweepers) की.

सफाई कर्मियों ने फ्लाईओवर के नीचे कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना

क्यों कर रहे कर्मचारी प्रदर्शन : सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ''लगभग 12 सालों से स्कूल में सफाई कर्मचारी के रूप में वे सेवाएं दे रहे हैं. कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में सफाई कर्मचारियों को सरकार बनते ही तीन महीने में नियमित करने की बात कही थी. लेकिन आज तक कांग्रेस की सरकार ने नियमितिकरण नहीं किया. जिसके कारण सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग सरकार से रख रहे (Demonstration in front of Rajnandgaon Collectorate) हैं.''

कब तक करेंगे धरना : यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है जब तक सरकार मांगें पूरा नहीं करती तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा. प्रदर्शकारियों के मुताबिक ''कम वेतन में परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है. साथ ही घर की माली हालात भी बहुत खराब है. ऐसे में सरकार से मांग करते है कि सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए . जिससे उनका वेतन भी बढ़ेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो(part time school sweepers ) पायेगा.''