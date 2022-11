राजनांदगांव: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दो दिवसीय प्रवास पर शनिवार से राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे. दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगांव में समीक्षा बैठक ली. समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की. चिटफंड और बौद्ध सम्मेलन विवाद (Buddhist conference controversy) सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब (CM Bhupesh said case of insult particular religion) मुख्यमंत्री ने दिया. साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है. CM Bhupesh visit to Rajnandgaon

धर्म विशेष के अपमान मामले में बोले सीएम भूपेश: बौद्ध सम्मेलन में धर्म विशेष के अपमान मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि " भगवान बुद्ध ने किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कही है. मेरी और कांग्रेस पार्टी का भी सिद्धांत है कि हमें अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए. सभी धर्म कहता है कि हमें ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे." राजनांदगांव में हुए 7 नवंबर को राज्य स्तरीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान हिंदू देवी देवताओं के अपमान का वीडियो वायरल हुआ था. इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा है. Buddhist conference controversy



चिटफंड राशि वापसी पर बोले सीएम: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोंगरगांव स्थित सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में शामिल हुए. पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि "चिटफंड की राशि हितग्राहियों को वापस करने का पहला काम राजनांदगांव जिले से हमने किया है. राजनांदगांव जिले के लगभग 19 हजार से अधिक हितग्राहियों को उनकी राशि लौटाई गई है." Rajnandgaon latest news

रमन सिंह पर साधा निशाना: मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि "रमन सिंह के पास अब कुछ काम है नहीं. भाजपा वाले उनको बुलाते नहीं है. इसलिए घर में बैठे हुए है, खाली ट्वीट करते रहते हैं."

सीडी कांड मामले पर बोले मुख्यमंत्री: सीडी कांड मामले में मुख्यमंत्री ने पूछे गए सवाल में कहा कि "मैं उस समय भी बोला था, यह सारे सूत्र हैं, सीएम हाउस के अंदर ही है. उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार किया. जेल भेजा, अब यह मामला न्यायालय में है. सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई हुई है."