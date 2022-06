राजनांदगांव : जिले के चिचोला चौकी क्षेत्र अंतर्गत झुरा नदी ब्रिज के ऊपर गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे हैदराबाद से रायपुर जा रही (Bus overturns on Jhura river bridge in Rajnandgaon) एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में सात से आठ लोगों को चोट आई है. उन्हें इलाज के लिए छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Treatment of the injured in Chhuria Community Health Center) में भर्ती कराया गया है. सभी की हालत ठीक बताई जा रही है.

कहां पलटी बस : राजनांदगांव जिला के चिचोला चौकी क्षेत्र (Accident in Chichola outpost area in Rajnandgaon) अंतर्गत नेशनल हाईवे 53 झूरा नदी ब्रिज के ऊपर यह हादसा हुआ. यहां एक बस बेकाबू होकर पलट गई. बस में लगभग 25 से 30 लोग सवार थे. जिसमें से छह सात लोगों को चोटें आईं हैं. जिन्हें उपचार के लिए छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. गनीमत रही कि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई है.



कैसे मिली मदद : आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. जिला पुलिस और प्रशासन की टीम कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया. यह बस हैदराबाद से रायपुर जा रही (Hyderabad to Raipur bus overturns) थी. इस दौरान अनियंत्रित होकर ब्रिज के ऊपर पलट गई.