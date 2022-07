राजनांदगांव : भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार हमला बोला (BJYM demonstration regarding unemployment allowance in rajnandgaon) है. राजनांदगांव में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव (BJYM gheraoed SDM in Rajnandgaon) किया. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. भाजयुमो के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और जवान मौजूद रहे.

बेरोजगारी भत्ता को लेकर भाजयुमो का प्रदर्शन

क्यों कर रहे विरोध : भाजयुमो (Bharatiya Janata Yuva Morcha Rajnandgaon) का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया था कि वह यदि सत्ता में आई तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता देगी. प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है. जिसका साढ़े तीन साल का कार्यकाल पूरा भी हो चुका है. लेकिन अब तक यह वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई है. जिसके विरोध में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने एसडीम कार्यालय का घेराव किया और मांग की है कि जल्द से जल्द 2500 सौ रूपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए.''

SDM को सौंपा ज्ञापन : भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता एवं रोजगार दिए जाने की मांग की.प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे. साथ ही भाजयुमो ने पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ते हुए जल्द से जल्द युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को पत्र सौंपा.