महिला के आत्मदाह मामले पर बीजेपी का प्रदर्शन

राजनांदगांव: राजनांदगांव में महिला के खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश के मामले में अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. self immolation Case of woman in Rajnandgaon भाजपा ने इस मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है. BJP protest for self immolation Case भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने महिला को इलाज के लिए भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल भेजने की बात की है, जहां महिला का बेहतर इलाज हो सके. Rajnandgaon latest news गुरुवार को एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की थी.

"पैसे वालों से पैसा लेकर लोगों का मकान खाली करा रहा निगम": भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि "पीएम आवास की हितग्राही यासमीन ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, क्योंकि उनके मकान को सील कर दिया गया. पिछले 3 दिनों से कई परिवार यहां धरने पर बैठे हुए हैं. इसका मतलब यह है कि निगम प्रशासन इन लोगों के मकान खाली करवाने के लिए जो तरीका अपना रही है, वह सही नहीं है. यह सभी किराएदार हैं. इनमें से 14 लोग तो ऐसे हैं, जिन्हें निगम ने किराएदारी से हटा कर खाली करवा दिया था. जबकि निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं है किसी मकान को खाली कराने का. यह भ्रष्टाचार का ऐसा उदाहरण देख रहा हूं, जहां पैसे वालों से पैसा लेकर लोगों का मकान खाली कराने का काम भी राजनांदगांव निगम कर रहा है. घटना के बाद पीड़ित महिला की सुध लेने कांग्रेस का कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा.

महिला का बयान लेने भी आनाकानी करता रहा प्रशासन: भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि "आश्चर्य की बात यह है कि जब राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में बर्न वार्ड है ही नहीं, तो पीड़िता को इलाज के लिए उसे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज क्यों ले जाया गया? इसके बाद अस्पताल में प्रशासन पीड़िता का बयान के लिए आनाकानी करती रही. जिसके बाद परिवार के दबाव के बाद बयान लिया गया. जब बयान की कॉपी मांगी गई, स्वयं महिला ने जब बयान की कॉपी देने की बात कही, तब भी कहा गया कि हम बयान की कॉपी सीधे जज को देंगे?