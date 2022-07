राजनांदगांव: राजनांदगांव में बीजेपी महिला मोर्चा ने PWD विभाग के एसडीओ पीएस दीवान के खिलाफ सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन जताया है. यहां बीते 23 मई को सड़क हादसे में मैकेनिकल इंजीनियर यश चौथवानी की मौत (BJP Mahila Morcha workers protest against SDO PS Diwan) हो गई थी. बीजेपी महिला मोर्चा का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी एसडीओ पीएस दीवान ने यश चौथवानी की मोपेड में टक्कर मार दी थी. जिससे उनकी (protest against SDO PS Diwan in Rajnandgaon) मौत हो गई. इसलिए पीडब्ल्यूडी एसडीओ पीएस दीवान के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन (BJP Mahila Morcha President Kiran Sahu) किया.

बीजेपी महिला मोर्चा ने कोतवाली थाने का घेराव किया

इंजीनियर यश चौथवानी को इंसाफ देने की मांग: बीजेपी महिला मोर्चा ने कोतवाली थाने का घेराव किया. बड़ी संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता यहां पहुंची. इस प्रदर्शन की अगुवाई राजनांदगांव बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष किरण साहू कर (Yash Chauthwani death) रही थी.

किरण साहू का बयान: प्रदर्शन की अगुवाई कर रही राजनांदगांव बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष किरण साहू ने कहा कि पीडब्ल्यूडी एसडीओ पीएस दीवान पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे नहीं तो बीजेपी महिला मोर्चा आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करेगी. इसके पहले भी युवा मोर्चा ने इस विषय को उठाया था. लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी.आज जिले की महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता यश चौथवानी को न्याय दिलाने की गुहार जिला प्रशासन से लगा रही है. बीजेपी महिला मोर्चा ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर यश चौथवानी को न्याय नहीं मिलता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे.