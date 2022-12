रायपुर: साल 2023 में राशिचाल क्या कहती है. किन राशिफल के जातकों को किस तरह के उपाय करने चाहिए. यहां एक साथ जानिए 12 साल के राशियों का भविष्यफल

मेष राशि: Mesh Rashifal 2023 अंग्रेजी वर्ष पौष शुक्ल दशमी रविवार के सुखद संयोग में शुरू हो रहा है. नए अंग्रेजी साल में अश्वनी नक्षत्र शिवयोग, तैतिल और ववकरण का सुंदर संयोग देखने को मिल रहा है. आज के दिन आनंद योग और शिव योग दोनों ही महत्वपूर्ण योग. इसे एक अच्छा संयोग प्रदान कर रहे हैं. व्यापार शिक्षा में क्या संभावनाएं हैं. राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास (What is special for people of Aries) रहने वाला है. मेष राशि वाले जातकों के लिए निश्चित ही यह वर्ष अनुकूल फलदाई Mesh yearly horoscope 2023 है. वर्ष भर राहु मेष राशि में रहेंगे. कार्य करने का स्तर अच्छा रहेगा. ऊर्जा उच्च स्तर की रहेगी. पुरुषार्थ और मेहनत से कार्य सिद्ध होंगे. लगन से कार्य बनेंगे. मेष राशि वाले जातकों को न्याय मिलने में कुछ बाधा आ सकती है Know future according horoscope of 2023

वृषभ राशि: Vrishabha Rashifal 2023 वृषभ राशि में नवम भाव में शनि का प्रभाव रहेगा. यह वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कल्याणकारी है. इसके साथ ही गुरु की स्थिति अनुकूल है. मित्रों का सहयोग विद्या में मिलेगा. विद्यार्थी वर्ग को मेहनत और नियोजित ढंग से कार्य करने पर सफलता मिलेगी. श्रम और मेहनत के प्रयासों से लाभ मिलेगा. अनुकूलता बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में उत्साह का वातावरण बनने की संभावना है. व्यापारी वर्ग को सोच समझकर ऋण आदि देना चाहिए. इसके साथ ही लोन लेने में भी सावधानी रखें. नए अनुबंध करते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी.यश और प्रतिष्ठा से कार्य सिद्ध Vrishabha yearly horoscope 2023 होंगे. वृषभ राशि वाले जातकों को अपने कार्यों में अनुकूलता रखनी होगी. इसके साथ ही विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. अतः सावधानी और धैर्य से चलें. मित्रों के साथ अनुकूलता स्थापित होगी. नए दोस्त बनेंगे. यात्रा आदि में सावधानी रखनी पड़ेगी. भाग्य भाव में शनि का प्रभाव है. धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी.horoscope of 2023 New Year

मिथुन राशि: Gemini Rashifal 2023 मिथुन राशि के जातकों के लिए 17 जनवरी तक शनि प्रतिकूल रहेगा. उसके बाद अनुकूलता दिखाई पड़ रही है. पुरुषार्थ से रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे.मिथुन राशि के जातक को वर्तमान समय में बुद्धिमता से काम करना चाहिए, साथ ही नियमित रूप से बजरंग बाण हनुमान चालीसा अथर्व शीर्ष गणेश चालीसा गणेश ऋण मुक्ति मोचन मंत्र का पाठ करना Gemini yearly horoscope 2023 चाहिए. मिथुन राशि वाले जातकों को श्री गणेश गायत्री मंत्र अनुकूल Yearly Horoscope 2023 होंगे. विद्यार्थी वर्ग के लिए सुनहरा अवसर है."year 2023 for Gemini

कर्क राशि: kark Rashifal 2023 कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की अढ़ईया प्रारंभ होने को है. (Rashifal 2023) इस राशि के जातकों को श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती करनी चाहिए. इसके साथ ही बजरंगबली जी का पूजा पाठ करना उत्तम रहेगा. kark Rashifal 2023 कर्क राशि वाले जातक को पराक्रम से लाभ मिलेगा. अनावश्यक यात्रा से बचने का प्रयास करें. रात्रि यात्रा को टालने का प्रयास करें. सफेद वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ रहेगा. पूर्णिमा में स्नान करना श्रेष्ठ है. वर्षभर गुरु का प्रभाव नवम एवं दशम भाव में yearly horoscope 2023रहेगा. विद्यार्थी वर्ग को सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी. व्यापारी वर्ग सोच समझकर कार्य करें नए अनुबंध करते समय विचार पूर्वक निर्णय लेकर अनुबंध करें.पुरुषार्थ और मेहनत से कार्य बनेंगे. इसके साथ ही कर्क राशि वाले जातकों को लंबी योजना से लाभ मिलेगा. अपने मित्रों से सजग होकर कार्य करना होगा. राहु अनुकूल है. उत्साह का वातावरण रहेगा. दिव्यांगों की सेवा करने से लाभ मिलेगा. पितरों और पूर्वजों की याद में दान धर्म का कार्य करते रहें. वर्ष भर राहु मेष राशि में रहेंगे जिससे एनर्जी लेवल अच्छा बना रहेगा.Yearly Horoscope 2023 Prediction

सिंह राशि: leo Yearly Horoscope 2023 साल 2023 सिंह राशि वाले जातकों के लिए कार्य में कठिनाइयां आ सकती है. स्वास्थ्य संबंधी विकार रह सकते हैं. ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों को सजग और सावधान होकर कार्य करना चाहिए राहु का भ्रमण साल 2023 में अधिक धार्मिक और भाग्यवादी बना रहा है. लगातार उत्तम कार्य करने से सिंह राशि वाले जातक की स्थिति अनुकूल होगी. परिश्रम पुरुषार्थ और निर्भीकता से लाभ मिलेगा. वाहन आदि धीमी गति से चलाएं. व्यापार में खुद के पुरुषार्थ से कार्य तो होंगे दूसरों पर अधिक भरोसा ना करें. आत्मीय जनों से मेल मुलाकात होगी. यात्रा विवादों के साथ हो सकती है. अधिक श्रम से कार्य सिद्ध होंगे. विवाद मामले मुकदमा और बहस को टालने का प्रयास करें.leo yearly horoscope 2023

कन्या राशि: kanya Rashifal 2023 साल 2023 में कन्या राशि के जातकों को उद्योग व्यापार व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे. पराक्रम और पुरुषार्थ से लाभ मिलेगा. अधिक ऊर्जा से युक्त होकर कार्य करने से कन्या राशि वाले जातकों को लाभ की प्राप्ति होगी. अनैतिक कदाचरण से बचने का प्रयास करें. मानवीय मूल्यों को लेकर चले. श्रम, प्रयास और पुरुषार्थ से आपको लाभ मिलेगा. नवीन ऊर्जा से युक्त होकर कन्या राशि वाले जातक को कार्य करने होंगे. विद्यार्थी वर्ग के लिए अनुकूल समय नवीन अध्ययन पठन-पाठन और कार्य में मन लगा रहेगा. kanya yearly horoscope 2023

तुला राशि: Libra horoscope for year 2023 तुला राशि में वर्ष भर केतु का प्रभाव रहेगा. कार्य करने की ऊर्जा जोरदार रहेगी. मित्रों से सहयोग मिलने की संभावना भी है. व्यर्थ के वाद विवाद आदि से बचने का प्रयास करें. आपको नए मित्र आपका सहयोग करेंगे. जीवन में तुला राशि के लिए यह अनुकूल समय है. लेकिन स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है. व्यायाम योग वर्जिश आसन से इसे ठीक कर सकते हैं. दुश्मनों पर कूटनीतिक ढंग से वार करना उचित रहेगा. कार्य क्षेत्र में नूतन संबंध बनेंगे. विद्यार्थी वर्ग को अधिक मेहनत से सफलता मिलेगी. छठे भाव में गुरु न्याय दिलाने में विलंब कराता है. चौथे भाव में शनि के कारण विदेश के कार्य सिद्ध होंगे. विदेश जाने का मौका मिलेगा. यात्रा आदि से तुला राशि के जातकों को लाभ मिलेंगा. लंबी यात्राओं से कार्य सिद्ध होंगे.Libra yearly horoscope 2023

वृश्चिक राशि: vrishchik Rashifal 2023 वृश्चिक राशि वाले जातकों के जमीन संबंधी समस्या हल हो सकती है. पुराने विवादों का निपटारा हो जाएगा. पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं. नई जमीन भूमि भवन खरीदने के योग. वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं. श्रद्धा, स्नेह और भक्तिपूर्वक कार्य करें. हनुमान चालीसा सुंदरकांड बालकांड का पाठ करते रहे. नियमित रूप से मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन लाभ ले. सप्ताह की शुरूआत इस पूरे साल भर भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाकर शुरू करें. सोमवार के दिन शिवजी को जल अवश्य चढ़ाएं. लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य संबंधी सुधार के योग बन रहे हैं.vrishchik yearly horoscope 2023

धनु राशि: Dhanu rashiphal 2023 साल 2023 धनु राशि वाले जातकों के लिए नई चुनौतियों के साथ नए अवसर देने वाला है. वर्ष का प्रारंभ रविवार से हो रहा है जो की धनु राशि के लिए अनुकूल है. सर्वार्थ सिद्धि योग दशमी तिथि आदि समीकरण उत्तम है. वर्ष भर राहु का प्रभाव पंचम भाव में रहेगा. अध्ययन में कुछ बाधा आ सकती है. पढ़ाई लिखाई ध्यान देकर कार्य करें. सामान्य बाधा आने के योग बनते हैं. व्यापारी वर्ग को नए समीकरण बनाने (horoscope of Sagittarius ) होंगे. रचनात्मकता और सृजनशीलता से लाभ मिलेगा. वर्ष की शुरुआत में मीन और उसके उपरांत मेष में बना रहेगा. यह योग धनु राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल है. Dhanu yearly horoscope 2023

मकर राशि: Horoscope of Capricorn 2023 मकर राशि वाले जातक शनिवार के दिन व्रत उपवास और दान कर 2023 में नए आयाम पा सकते हैं. वर्ष की शुरुआत से ही रचनाधर्मी रहें. नए संकल्प मकर राशि वाले जातक को प्रेरित करेंगे. नए संकल्पों का शिवभक्त और मकर राशि पक्षकारी परिणाम प्रदान करेंगे. गुरु की स्थिति अनुकूल रहेगी. कूटनीति समझदारी और चालाकी से कार्य करते रहें. विवेकवान होकर मकर राशि वाले जातक अधिक सफल होंगे.Capricorn yearly horoscope 2023

कुंभ राशि: kumbh Rashifal 2023 कुंभ राशि में वर्ष के प्रारंभ में शनिदेव का आगमन होगा, जो साढ़ेसाती से ग्रसित राशि रहेगी. वर्षभर सुंदरकांड हनुमान चालीसा बजरंग बाण हनुमानाष्टक और हनुमान बाहुक पढ़ना जप करना श्रेष्ठ रहेगा. संभव सुंदरकांड का सामूहिक आयोजन करवाएं. शनि से संबंधित चीजें जैसे काली नीली वस्तुओं का दान करें. वर्ष भर शनिवार के दिन श्री हनुमान जी का दर्शन हनुमान जी की पूजा और पीपल के वृक्ष में दीपक जलाकर पूजा आराधना करना उत्तम रहेगा. पीपल का वृक्ष नवीन ऊर्जा प्रदान करेगा. वृक्ष के नीचे बैठकर विधि-विधानपूर्वक श्री सुंदरकांड गीता विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करना श्रेष्ठ रहेगा. व्यापार में नए समीकरण बनेंगे. दिया गया उधार विशेष प्रयास से मिलने के योग हैं. उधार लेन-देन में सावधानी बरतें. यश प्राप्ति के योग्य. विद्यार्थी वर्ग को श्री गणेश चालीसा श्री गणेश सहस्त्रनाम पाठ करने से लाभ मिलेगा. कुंभ राशि वाले जातक को शनि सक्रिय बनाए रखेंगे. वर्ष भर कुंभ राशि वाले जातक को एक्टिव रहना होगा kumbh yearly horoscope 2023

मीन राशि: Pisces Rashifal 2023 मीन राशि में साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा. अतः वर्षभर सुंदरकांड हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करें. प्रत्येक शनिवार को हनुमान मंदिर में हनुमान जी का दर्शन लाभ ले. शनि मंदिर में शनिदेव का दर्शन करना भी उत्तम रहेगा. पीपल के वृक्ष के नीचे साधना करने से लाभ. वर्ष की शुरुआत में गुरु ग्रह मीन राशि में रहेंगे. यह मीन राशि वाले जातक के लिए सकारात्मक है. रचना धर्मिता आदि से लाभ मिलेगा. कार्यकुशलता निकलकर सामने आएगी. साल 2023 में कुटुंबजनों के मध्य मीन राशि वाले जातक मेहनत से सामंजस्य बना पाएंगे. विशेष प्रयास से संबंध अनुकूल होंगे. मेहनत और कर्म से ना डरे. व्यक्तित्व का विकास होगा. रचना धर्मिता से कुंभ राशि वाले जातक को लाभ मिलेगा. इस वर्ष व्यापारी वर्ग को नया काम कर पाने में सफल रहेंगे. मेडिकल केमिकल दवाई फार्मेसी तरल पदार्थों का कार्य करने वाले व्यक्ति सफल रहेंगे.Pisces yearly horoscope 2023