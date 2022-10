Gold on Dhanteras : ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन बर्तन या धातु खरीदना घर की समृद्धि के लिए अच्छा होता हैं. लेकिन धनतेरस के दिन मुख्य रूप से लोग सोने की खरीदारी करते हैं. ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि धनतेरस के दिन सोने की खरीदारी करना बेहद शुभ होता है. इसलिए सभी को अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने की खरीदारी करनी चाहिए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन सोना खरीदना शुभ क्यों होता है और इसके पीछे की कथा क्या है? तो आईए जानते हैं धनतेरस के दिन सोना खरीदना का (Why we purchase Gold on Dhanteras ) कनेक्शन.

धनतेरस पर सोना खरीदना क्यों होता है शुभ : सोने और सोने के आभूषण भारतीय परंपरा के अभिन्न अंग हैं. सोने को सौभाग्य, समृद्धि, बहुतायत और शुभता का प्रतीक माना जाता है. वास्तव में लोग सोने को उसमें धन की देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में देखते हैं.इसलिए दिवाली के पहले लक्ष्मी पूजन से पहले सोने के आभूषण खरीदने की प्रथा है. धनतेरस पर बर्तन समेत अन्‍य कई तरह की चीजें खरीदने की परंपरा और मान्‍यता है. लेकिन इस दिन सोने की खरीदारी करना सबसे ज्‍यादा शुभ माना जाता है.सोना खरीदने के पीछे पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है. धनतेरस धन और तेरस दो शब्‍दों के मेल से बना है. घर में धन और समृद्धि के लिए इस दिन विशेष बातों का ध्‍यान रखना चाहिए.

सोना है सबसे शुद्ध धातु : ज्योतिष के अनुसार सोने को सबसे शुद्ध धातुओं में से एक माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि सबसे शुद्ध होने की वजह से सोने को धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए. इस पवित्र धातु को धनतेरस के दिन घर लाने से साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है और पूरे साल लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है. सोना खरीदने के साथ धनतेरस के दिन सोने का दान करना भी शुभ माना जाता है. इसलिए कुछ लोग इस दिन सोने का दान भी करते हैं.Dhanteras 2022