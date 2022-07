रायपुर : वॉट्सअप समय-समय पर अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स जारी करता रहता (WhatsApp working on new feature) है. हाल ही में वॉट्सअप ने एक नया फीचर जारी किया है. जिसके बारे में सुनकर यूजर्स काफी खुश हैं. इस फीचर का यूजर्स काफी समय से इंतजार कर रहे थे. आइए जानते हैं कि ये फीचर कौन सा है और इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं साथ ही यह यूजर्स के लिए कब तक जारी किया जाएगा.

क्या है नया फीचर: व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है. इस फीचर में व्हाट्सएप अपने यूजर्स को ऐसी अनुमति देगा जिसका उपयोग वॉट्सअप यूजर्स अब तक नहीं कर पा रहे ( status will be updated in WhatsApp) थे. इस फीचर का संबंध वॉट्सअप के स्टेटस अपडेट से है. वॉट्सअप जिस नए फीचर पर काम कर रहा है वो यह है कि अब यूजर्स वॉट्सअप पर फोटोज और वीडियोज के साथ ऑडियो नोट भी शेयर कर (WhatsApp customers)सकेंगे.

कैसे करेगा काम : नए अपडेट के बाद आप जब भी कोई वॉट्सअप स्टेटस (voice status whatsapp)लगाएंगे तो उस पर आपको फोटोज और वीडियोज के अलावा वॉइस नोट्स भी लगा सकेंगे. स्टेटस पर शेयर किए जाने वाले वॉइस नोट्स को वॉइस स्टेटस नाम मिल सकता है. यह फीचर कैसे काम करेगा. इसके लिए स्टेट्स टैब में नीचे की तरफ एक ऑप्शन होगा. जिससे यूजर स्टेट्स अपडेट पर वॉइस नोट इस्तेमाल कर सकेंगे. जिसे भी आप अपना स्टेट्स सुनाना चाहेंगे. वो आपका वॉइस स्टेट्स सुन सकेगा. ये वॉइस स्टेट्स भी वॉट्सअप के एंड टू एंड इन्क्रिप्शन की तरह ही रहेगा. आपको बता दें कि इस फीचर पर अभी काम चल रहा है.