रायपुर : अक्सर आपने देखा होगा कि पिता अपने बच्चों से सिर्फ उनकी खुशियां चाहते है. जिस दिन आप खुश हो गए उसी दिन वे भी खुश नजर आते (Fathers Day Gifts) हैं. लेकिन क्या हमें अपने पापा को स्पेशल फील नहीं करना चाहिए? दोस्त, गर्लफ्रेंड या भाई-बहन के लिए हम कंन्फ्यूज नहीं होते, लेकिन पिता को क्या गिफ्ट दें इस बात के बारे में सोचते रहते हैं. रविवार को फादर्स डे है. लिहाजा इस दिन आप अपने पिता को कुछ अच्छा देकर उन्हें खुश कर सकते हैं.

फादर्स डे पर वास्तु के अनुसार तोहफा देकर पिता को कराएं स्पेशल फील

कौन सा लें गिफ्ट : आप अपने पिता की पर्सनेलिटी के हिसाब से तोहफा चुन सकते हैं. हम आपको इस तरह के तोहफे बताने जा रहे हैं. जिससे आप कंन्फ्यूज होने की जगह आसानी से अपना पिता के लिए एक चीज को चुन सकते हैं. एक पिता हमारे जीवन को संचालित और छायादार वृक्ष की तरह नियंत्रित करता है. सारा जीवन हम पिता से ही सीखते हैं. पितृ दिवस के उपलक्ष्य पर हम अपने पिता को ऐसा उपहार दें ताकि वो उनके जीवन को और भी अच्छा कर दे.



नैतिक उपहार देकर जीतें पिता का हृदय : हम फादर्स डे के मौके पर अपने पिता को नैतिक उपहार देकर आजीवन उनकी सेवा कर (Fathers Day 2022) सकते हैं. ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि " नैतिक उपहार में पहला वचन ये होना चाहिए कि मैं सदैव आपका ध्यान रखूंगा. आपके स्वास्थ्य को ध्यान रखूंगा. आपकी सेहत शारीरिक क्षमता छोटी-मोटी बीमारियों में मैं आपके साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा. दूसरा वचन यह है कि आपके आदेशों निर्देशों का पालन और विचारों को महत्व दूंगा. आपको दिल में स्थान दूंगा.आप के प्रति प्रेम श्रद्धा और अनुराग रखूंगा. तीसरा वचन जिस तरह से आपने मुझे ईमानदारी नैतिकता और उनके मूल्यों का सिद्धांत समझाया है वहीं मैं पालन करूंगा. अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को इन्हीं संस्कारों से आबाद रखूंगा. चौथा वचन आपने जिस तरह से सामाजिक व्यवहारिक रिश्तेदारों पारिवारिक मित्रों और सगे संबंधियों से संबंध का निर्वहन किया है. मैं भी उसी तरह से अपने सामर्थ्य के अनुसार इन संबंधों को आगे बढ़ा लूंगा. अपनी क्षमता के अनुसार आपको स्मरण में रखते हुए आप से जुड़े हुए सभी रिश्ते नाते संबंधों को मैं निर्वहन करने का भरसक प्रयास करूंगा"





वास्तु के अनुसार क्या हो भौतिक उपहार : पिता के लिए आप नैतिक के साथ-साथ भौतिक उपहार भी ले सकते ( Vastu Gifts for Fathers Day) हैं.

चांदी - वास्तु शास्त्र के अनुसार चांदी बेहद शुभ होती है. पितृ दिवस के अवसर पर आप अपने पिता को चांदी से बनी कोई भी वस्तुएं भेंट करते हैं. तो इससे उनके व्यापार में उन्नति होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.





मिट्टी से बनी वस्तुएं- मिट्टी से बनी हुई चीजें भी पिता को गिफ्ट कर सकते हैं. इससे उनके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी. सफलता का रास्ता खुलेगा. इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहेगी.



लाफिंग बुद्धा - वास्तु शास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को अगर आप घर में रखते हैं तो बेहद शुभ होता है. घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं. ऐसे में लाफिंग बुद्धा भी उपहार के रूप में पिता को दिया जा सकता है.





मोर पंख - वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख अगर आप किसी को तोहफे के रूप में देते हैं तो उसके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं. पितृ दिवस के अवसर पर अपने पिता को मोर पंख या उससे बनीं कोई भी वस्तु या ओरिजिनल मोर पंख से बनी चीजें गिफ्ट कर सकते हैं. इससे उन्हें समृद्धि प्राप्त होगी.







डायरी और पेन - भौतिक गिफ्ट के रूप में पिता को डायरी और पेन दिया जा सकता है. जिससे वे अपनी जरूरत की चीजों को नियमबद्ध रूप से लिख सकें. इससे उनका कार्य आसान होगा. याददाश्त पर अधिक जोर नहीं देना होगा. कार्य नियोजित होता जाएगा









पर्स (वॉलेट) - दूसरे गिफ्ट के रूप में पर्स दिया जा सकता है. जिसमें वे अपने पैसे सिक्के और जरूरत की चीजें नियोजित ढंग से सावधानीपूर्वक रख सकते हैं. यह पर्स उनके पैंट की कलर से मिलता हुआ हो तो उन्हें वह अच्छा लगेगा. यह गिफ्ट सिंपल और गरिमामयी होना चाहिए.









आई ग्लास होल्डर - तीसरे गिफ्ट के रूप में आई ग्लास होल्डर दिया जा सकता है. वृद्धावस्था में चश्मे की जरूरत हर समय पड़ती है कई बार वे इसे इधर उधर रख सकते हैं इसलिए आई ग्लास होल्डर एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से चश्मे को रखने के लिए एक सुंदर गिफ्ट हो सकता है.





मोबाइल स्टैंड या मोबाइल होल्डर - चौथे गिफ्ट के रूप में मोबाइल स्टैंड मोबाइल होल्डर या मोबाइल कवर दिया जा सकता है. यह उन्हें प्रेरित करता रहेगा यह गिफ्ट उनके लिए एक जरूरत का उपहार हो सकता है. यह उन्हें मोबाइल के नए होने का आभास देता रहेगा. एक पिता को अपने पुत्र से कुछ भी नहीं चाहिए. लेकिन हम जो भी देंगे वह उनके लिए विशिष्ट उपहार हो (what gift for father on fathers day)जाएगा.