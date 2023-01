पदाधिकारी नामांकन प्रक्रिया में हंगामा

रायपुर: रायपुर के दवा विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष विनय कृपलानी ने बताया कि "मतदाता सूची और तमाम जानकारियां निर्वाचन कार्यालय को मुहैया कराई गई है. nomination of chhattisgarh Chemist and Druggist Association बावजूद इसके षडयंत्रपूर्वक 5 जिलों के दवा विक्रेताओं को जिसमें रायपुर, भाटापारा, बलोदाबाजार, कोरिया, पेंड्रारोड और कोंडागांव शामिल है. इस चुनाव से बाहर कर दिया गया है. संविधान की नियमावली की अनदेखी की जा रही है. दूसरे संगठन के लोग अपने हिसाब से कानून बनाकर चुनाव कराया जा रहा है. uproar during nomination अब तक कई जिलों में चुनाव भी नहीं हुआ है, वहां के दवा विक्रेताओं को इस चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जा रहा है. raipur news update लेकिन जिन जिलों में चुनाव हो चुके हैं. उन जिलों के दवा विक्रेताओं को दरकिनार कर दिया गया है. वोटर लिस्ट में नाम भी शामिल नहीं किया गया है."



"7 लोग पदाधिकारी बनकर संगठन चला रहे": दवा विक्रेता ठाकुर राजेश्वर सिंह ने बताया कि "यह भवन छत्तीसगढ़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का भवन है. nomination of chhattisgarh Chemist and Druggist Association जिसको कब्जा करने की तैयारी में इस भवन में चुनाव कराया जा रहा है. uproar during nomination इस चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचित पदाधिकारियों को चुनाव से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. जिसका विरोध दवा विक्रेता संघ के द्वारा किया जा रहा है. संवैधानिक रूप से गलत है. raipur news update 7 लोग पदाधिकारी बनकर अपना संगठन चला रहे हैं. जिसका खुलकर विरोध दवा विक्रेता संघ के द्वारा किया जा रहा है."



"हमें इस चुनाव से अलग रखा गया है": रायपुर के दवा विक्रेता संघ के सचिव अश्वनी विग ने बताया कि "दूसरे संगठन के द्वारा यहां पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. nomination of chhattisgarh Chemist and Druggist Association हमें इस चुनाव से अलग रखा गया है. uproar during nomination जिसके विरोध में धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है. raipur news update जिस संगठन के द्वारा चुनाव कराया जा रहा है. वह बिना मतदान कराए ही निर्विरोध निर्वाचन करवाने की तैयारी में हैं."



नियमों के तहत हो रहा नामांकन: पूरे मामले में सहायक निर्वाचन अधिकारी दशरथ प्रसाद शर्मा का कहना है कि "इस चुनाव में नियमों का पालन करते हुए नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. nomination of chhattisgarh Chemist and Druggist Association जो लोग इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर हुए हैं. uproar during nomination उन्होंने समय पर वोटर लिस्ट और महत्वपूर्ण दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए थे. raipur news update जिसके कारण उन्हें इस चुनाव से बाहर होना पड़ा."