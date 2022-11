रायपुर : भारत के यूनिक पहचान प्राधिकरण ने पिछले दस वर्षों के दौरान अपडेट नहीं हुए आधार डॉक्यूमेंट - आधार कार्ड को अपडेट कराने अपील कार्ड धारकों से की है. आधार नंबर व्यक्ति के पहचान के रूप में जारी पहचान पत्र है. आधार नंबर के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लिया जा रहा है. इन योजनाओं और सेवाओं का लाभ निरंतर जारी रखने आधार डॉक्यूमेंट के डाटा को अपडेट रखना चाहिए.इससे आधार प्रमाणीकरण सत्यापन में किसी तरह की परेशानी ना हो. इसे देखते हुए प्राधिकरण ने ऐसे लोगों जिन्होंने 10 वर्ष पहले आधार डॉक्यूमेंट बनवाया था, लेकिन इसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया है. उन्हें आधार अपडेट कराने की अपील की है.

UIDAI ने आगे कहा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 10 साल पहले आधार बनवाया था और इसके बाद उसमें कभी कोई अपडेट नहीं कराया, उन्हें अपना आधार अपडेट करा लेना चाहिए. आधार अपडेट कराने का यह प्रोसेस पूरी तरह से नि:शुल्क है. जिसके लिए आप My Aadhaar Portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) पर जा सकते हैं.Process to update ten year old Aadhaar

आधार सेंटर से करा सकते हैं अपडेट : अगर आपको भी अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना है तो आप नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर करा सकते हैं. इसके अलावा आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए UIDAI उसे लॉक करने की सलाह देता है. ये एक तरह का खास फीचर है जिसमें अस्थायी तौर पर आधार नंबर को लॉक और अनलॉक किया जाता है. इससे कार्ड होल्डर का सारा डाटा सुरक्षित रहता है और गोपनीयता बनी रहती है.

93% से ज्यादा युवाओं का बन चुका है आधार : सरकारी आंकड़ों की बात करें तो देश में 0-5 साल के वित्तीय वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच 79 लाख एनरोल किए हैं. इसके अलावा 5 साल से ज्यादा उम्र के 2.64 करोड़ बच्चों के पास 31 मार्च 2022 तक बाल आधार था. हालांकि ये आंकड़ा जुलाई में बढ़कर 3.43 करोड़ हो गया. इसके अलावा देश में अभी तक 93.41 फीसदी 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है.update aadhar card