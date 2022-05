रायपुर: केंद्रीय मंत्री लगातार 10 आकांक्षी जिलों का दौरा कर रहे हैं. इसी कड़ी में 4 मई को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. नित्यानंद राय 4 मई को सुबह 10:45 पर रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे. रायपुर एयरपोर्ट से केंद्रीय मंत्री सीधा बीजापुर के लिए रवाना हो (Nityanand Rai will be on Bijapur visit on Wednesday ) जाएंगे.

ये रहेगा शेड्यूल: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बीजापुर में पहले विभिन्न जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे. वह जिले में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे. 4 मई की शाम बीजापुर में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय प्रेस वार्ता करेंगे. प्रेस वार्ता के बाद कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बीजापुर प्रवास के दौरान सीआरपीएफ के अधिकारियों की भी बैठक लेंगे. वे सीआरपीएफ के जवानों के साथ रात का भोजन करेंगे. 5 मई की सुबह बीजापुर से रायपुर आएंगे. रायपुर से सीधा वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे.