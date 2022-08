रायपुर : नशीला पदार्थ बेचने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है. आमानाका पुलिस की पेट्रोलिंग स्टाफ को मुखबिर से सूचना मिली (Two interstate smugglers arrested with heroin in Raipur) थी. जिसके बाद पेट्रोलिंग स्टाफ ने कार में घूम-घूमकर 7 ग्राम हेरोइन चिट्टा (heroin in Raipur) बेचने वाले 2 आरोपियों को रविवार की देर रात गिरफ्तार किया. दोनों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है. पुलिस की पेट्रोलिंग स्टाफ ने टाटीबंध के बरसाना एनक्लेव के पास दबिश देकर अवैध रूप से हेरोइन चिट्टा बेचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया(Raipur Crime news ) था.

रायपुर में दो अंतरराज्यीय तस्कर हेरोइन समेत गिरफ्तार

पश्चिम एडिशनल एसपी देवचरण पटेल (Raipur police news) ने बताया कि "रविवार की देर रात पुलिस की पेट्रोलिंग स्टाफ को अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचने की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी. जिसके बाद पेट्रोलिंग स्टाफ ने घेराबंदी करके 7 ग्राम मादक पदार्थ के साथ दिलबाग सिंह और प्रतीक सिंह नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. जब्त मादक पदार्थ की कीमत 35 हजार रुपए बताई जा रही है. पकड़े गए आरोपी रायपुर और राजनादगांव जिले के रहने वाले हैं"