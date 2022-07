भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता एवं रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति संजय श्रीवास्तव ने तीखे शब्दों में प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुऐ मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की उन्होंने कहा कि ''छत्तीसगढ़ में आईटी की रेड पड़ती (BJP questions from Bhupesh Sarkar regarding IT raid ) है. करोड़ों रुपए के काले कारोबार का खुलासा होता है और मुख्यमंत्री के जुबान से उफ तक नहीं निकलती. जांजगीर चांपा में निर्भया कांड को दोहराया जाता है और मुख्यमंत्री यहां के मामलों को छोड़ दिल्ली में पत्रकार को गिरफ्तार कराने अपनी टीम भेजते हैं.''

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तीन दिवसीय भेंट मुलाकात कार्यक्रम के प्रवास के बाद रायपुर (CM Bhupesh surrounded the center on compost and rail) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा. गैस के दामों में बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ''लोगों को समझना होगा कि ये लोग वोट किसी और नाम पर मांगते हैं काम दूसरा करते हैं. जनता को इस बात को समझना होगा.

एक न्यूज चैनल के एंकर की गिरफ्तारी को लेकर यूपी और छत्तीसगढ़ पुलिस आमने सामने आ गई है. छत्तीसगढ़ पुलिस ने नोएडा और गाजियाबाद के पुलिसकर्मियों पर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने की शिकायत दर्ज करायी है, वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस पर आरोप लगा है कि वह एंकर के घर पर बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए पहुंची थी. इस मामले पर इंदिरापुरम पुलिस भी जांच की बात कह रही है.

फिल्म काली का विरोध पूरे देश में (Kaali Controversy in raipur) हो रहा है.छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में काली फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ शिकायत की (Complaint against Kali film director Leena Manimekalai ) गई है. यह शिकायत सिविल लाइन थाने में एनएसयूआई की तरफ से दर्ज (film director Leena Manimekalai) कराई गई है. काली फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई पर हिंदु देवी के खिलाफ गलत चित्रण का आरोप लगा है.

महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं ने जिला मुख्यालय में बरसते पानी मे छाता लेकर प्रदर्शन किया. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका ने मेला भाठा ग्राउंड से कांकेर कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन (Anganwadi workers protest in rain water in Kanker) सौपा.

गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से लौटते हुए कुछ देर के लिए बिलासपुर में रुके. बिलासपुर में उन्होंने पूर्व राज्यसभा सदस्य रामाधार कश्यप की प्रथम पुण्यतिथि के दौरान उन पर लिखी गई पुस्तक सुरता का विमोचन किया. कार्यक्रम के बाद उन्होंने खाद की कमी, ट्रेनों के कैंसलेशन और यूपी की घटना को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा (CM Bhupesh accuses BJP in Bilaspur) है.

कई जवानों की हत्या की वारदात में शामिल मोस्ट वांटेड महिला नक्सली के साथ पुरुष नक्सली ने कांकेर एसपी शलभ सिन्हा के सामने आत्मसमर्पण किया है. नीला उर्फ असनतीन उइके प्लाटून नम्बर 2 की कमांडर इनामी 8 लाख (reward of eight lakhs on the female Naxalite Asantin) और मुकेश गावड़े इनामी 5 लाख (Male Naxalite Mukesh had a reward of five lakhs) ने एसपी शलभ सिन्हा के सामने आत्म समर्पण (Reward Naxalite Asantin and Mukesh Gawade surrender in Kanker) किया.

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है. इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया.इस दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार को घेरा. धरमलाल कौशिक ने प्रदेश में हो रही खाद की किल्लत के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को जिम्मेदार (Dharamlal Kaushik allegation on Congress) माना.

बैकुंठपुर पुलिस ने चोरी की शिकायत के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है.इस मामले ने पुलिस की टीम ने शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई की.जिसकी वजह से चौबीस घंटे के अंदर चोर पुलिस की गिरफ्त में (Two vicious thieves arrested in Koriya) था.

छत्तीसगढ़ में खाद की कमी पर सियासत तेज हो गई (shortage of fertilizers in Chhattisgarh) है. सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर केंद्र को सीधे घेरा है. उन्होंने कहा कि "हमने केंद्र से खाद की जितनी डिमांड की थी. उसकी सिर्फ 75 फीसदी सप्लाई अभी तक (CM Baghel targets Modi government on shortage of fertilizers) हो पाई है".

