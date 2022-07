Chhattisgarh Band in many cities: राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या का विरोध में विहिप, बजरंग दल और भाजपा के छत्तीसगढ़ बंद का मिला जुला असर देखने को मिला. शहरों में ज्यादातर दुकानें बंद रही. बंद को सफल बनाने बजरंगी सुबह से ही शहर में निकल गए और नारेबाजी करने लगे.

छत्तीसगढ़ की ट्वीन सिटी में बंद का व्यापक असर देखने को मिला. हिंदू संगठनों ने कई जगहों पर बंद को सफल बनाने के लिए दुकानें बंद (Closed in protest against Kanhaiyalal Murder in Durg) कराई.

धमतरी के वनांचल क्षेत्रों में विकास की बयार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है.सिहावा विधानसभा के रिसगांव में आजादी के 70 साल बाद एक पुल का निर्माण नहीं हो पाया (Life put in danger to go to village in Dhamtari) है.

भोपाल में सिविल सर्विसेस वीमेंस नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने मध्यप्रदेश की टीम को 12-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया.

Chhattisgarh Weather Update news : छत्तीसगढ़ में बारिश की बेरुखी ने प्रदेशवासियों के साथ ही सीएम भूपेश बघेल की भी चिंता बढ़ा दी है. आंकड़ों के मुताबिक महीनेभर में प्रदेश में सिर्फ 143.3 मिलीमीटर ही बारिश हुई है. जुलाई का महीना खेती-किसानी का महीना है. लेकिन ठीक से बारिश नहीं होने से किसान अब तक खेत में काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के चावल की डिमांड विदेशों में बढ़ती जा रही है. खासकर चीन में छत्तीसगढ़ के चावल से नूडल्स और पास्ता तैयार किया जा रहा (Noodles and pasta made in China from Chhattisgarhi rice) है. इस बात का खुलासा भारत सरकार के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के आंकड़ों से हुआ है. बीते कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के चावल की विदेश में दोगुनी मांग हो गई है. जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ से विदेश के लिए चावल का निर्यात बढ़ा है.

रायपुर के 54वें कलेक्टर के रूप में डॉ सर्वेश्वर भूरे ने अपना पदभार ग्रहण (Sarveshwar Bhure took charge in Raipur ) किया. इस दौरान निवर्तमान कलेक्टर सौरभ कुमार ने उन्हें चार्ज सौंपा.

Gaurela Pendra Marwahi crime news: गौरेला पेंड्रा मरवाही में गरीबी से उबरने एक युवक ने क्रिकेट सट्टा का सहारा लिया. सट्टा लगाने के लिए पैसे उधार लिए. एक तरफ सट्टा में पैसे हार जाता तो दूसरी तरफ उधार देने वाले रुपये मांगने घर पहुंच जाते. इन सबसे परेशान युवक ने शुक्रवार दोपहर घर में खुदकुशी कर ली और पीछे छोड़ गया, बूढ़ी मां, बहन, बीवी और बच्चे.

छत्तीसगढ़ में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन जारी (Demonstration of school sweepers continues in Raipur) है. इसी कड़ी में प्रदर्शन के 135वें दिन कर्मचारियों ने दंडवत प्रदर्शन करके सरकार से मांगें पूरी करने को कहा है.

Explosive supplier arrested in Jagdalpur: नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने वाले आरोपियों को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है. सप्लायर ने बताया कि वे बीजापुर जिले के भैरमगढ़ एरिया के नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने जा रहे थे.

