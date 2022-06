छत्तीसगढ़ में रोजगार को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गई है. जहां एक तरफ कांग्रेस सत्याग्रह कर रही (Chhattisgarh Congress is opposing the center) है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरे प्रदेश में रोजगार के लिए आंदोलन करेगी.

ये मेरा रोजगार, ये तेरा रोजगार..जानिए क्यों हैं कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन कर रही है. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मामले में सीएम भूपेश को खुली बहस की चुनौती दी (Vishnudev Sai challenges CM Baghel in Raipur) है.

किसने दी सीएम भूपेश को बहस की खुली चुनौती ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकारी की योजनाओं और नीतियों के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही (Congress Satyagraha in Raipur) है. रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ कर सत्याग्रह किया.

अग्निपथ पर कांग्रेस का सुंदरकांड, बीजेपी के लिए सद्बुद्धि की कामना पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजनांदगांव में एक बड़ा रेल हादसा टल गया. आधी रात को शिवनाथ एक्सप्रेस का एक डिब्बा पटरी के नीचे उतर (Shivnath Express crashes at Dongargarh railway station) गया था.

डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में मच सकती थी तबाही ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को सरकार योग्यतानुसार नौकरी (Government jobs will be given to the youth of special backward tribes in Chhattisgarh) देगी. जिसका आदेश जारी हो चुका है.

छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जशपुर के सरना एथनिक रिसॉर्ट (Jashpur Sarna Ethnic Resort) का सीएम भूपेश बघेल ने दौरा किया है. इस रिसॉर्ट को सीएम ने जशपुर का पर्यटन केंद्र (Jashpur tourism circuit started) बताया. यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने टेलीस्कोप का लोकार्पण (CM Baghel inaugurated telescope at Jashpur Sarna Ethnic Resort) किया.

जशपुर सरना एथनिक रिसॉर्ट को सीएम बघेल की सौगात, जशपुर पर्यटन सर्किट शुरू पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बालोद में फूड प्वॉइजनिंग से कई लोगों की तबीयत बिगड़ (Balod Gurur Food Poisoning ) गई. इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है.

कहां मृत्युभोज ग्रामीणों के लिए बना जानलेवा ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरिया जिले के रामवनगमन पथ के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए (Water filled in Sitamarhi religious place of Koriya district) हैं. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. यहां के सीतामढ़ी में मौजूद धार्मिक स्थल में बारिश में आना जैसे किसी जंग को जीतना है.

धार्मिक स्थल पर करोड़ों खर्च, लेकिन हकीकत में है पानी-पानी ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जशपुर दौरे के दौरान भूपेश बघेल ने रविवार को कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का काम कर रही है. लोगों की डिमांड पर ज्यादा से ज्यादा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं.

"अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में नहीं होगी परेशानी" पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरबा में एक ऐसा परिवार है जो आने वाली पीढ़ियों को आत्मसुरक्षा के गुर सिखा रहा है. इस परिवार में पिता और बेटा-बेटी अपनी कला से दूसरों को सशक्त बना रहे (Banjare family teaches karate in Korba) हैं.

मिलिए कोरबा की कराटे फैमिली से, जानिए क्या है लक्ष्य ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें