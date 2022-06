अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने आज रायपुर में प्रेसवार्ता की. इस दौरान कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने केन्द्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए केन्द्र सरकार को तुगलकी सरकार करार (Congress leader Shobha Ojha targeted central government ) दिया.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर दौरे पर हैं. इस बीच सीएम बघेल ने केन्द्र की मोदी सरकार पर अग्निपथ (Bhupesh Baghel targets BJP on Agneepath) सहित कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. सीएम भूपेश बघेल ने डीलिस्टिंग के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है. किस तरह सीएम ने जशपुर से बीजेपी पर हमला बोला है. इसे जानने के लिए पढ़िए पूरी रिपोर्ट.

SECR canceled hundreds of trains: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने मेंटेनेंस और अग्निपथ योजना पर बवाल के बाद सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी. जिससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी. हालांकि इससे रेलवे को भी नुकसान झेलना पड़ा है. 2 महीने में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा रिफंड करना पड़ रहा है.

मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना के साथ छत्तीसगढ़ का नाम भी जुड़ गया है. देश के सबसे पहले बुलेट ट्रेन परियोजना में बीएसपी के मर्चेंट मिल और बार एंड रॉड मिल का टीएमटी लगाया जा रहा है. बीएसपी के सरिया की खासियत है कि ये भूकंपरोधी और जंगरोधी है.

जशपुर के पतराटोली स्थिल मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र (Patratoli Anganwadi Center) में एक भी बच्चा कुपोषित नहीं है. मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के जरिए कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है.

मां दंतेश्वरी के दानपेटी में इस बार 12 लाख से से ज्यादा का कैश मिला. साथ ही सोने-चांदी के जेवरात और नेपाली मुद्रा भी दानपेटी में मिली (Nepal currency found in maa Danteshwari donation box) है.

छत्तीसगढ़ में सावन के अमावस्या को हरेली तिहार मनाया जाता है. इस दिन को हरियाली उत्सव के तौर पर छत्तीसगढ़ में पारम्परिक तरीके से मनाया जाता (Chhattisgarhia tradition Special Hareli Tihar ) है.

raipur crime news: सोशल मीडिया में संदिग्ध पोस्ट को लेकर रायपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है. सोशल मीडिया में डालने वाले हर पोस्ट पर नजर रखी जा रही है. ना सिर्फ पोस्ट बल्कि उस पर किए जाने वाले कमेंट पर भी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की निगाहें हैं.

बारिश का मौसम आ चुका (tourist places of chhattisgarh) है. इस मौसम में कई लोग पिकनिक मनाने छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते (tourist places of chhattisgarh dangerous in rain) हैं. ऐसे में इन स्थानों का लुत्फ उठाते वक्त सावधान रहें. नहीं तो आप संकट में पड़ सकते ( Dangerous picnic spots of Chhattisgarh in rain) हैं.

Chhattisgarh Weather Update news : छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश के आसार है. अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है.

