सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh in Kanker) ने बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों पर दौरा पूरा किया है.इसके बाद उन्होंने अपने दौरे को लेकर जानकारी पत्रकारों से साझा की.

effect of Hasdeo Bachao Andolan on Political Parties: हसदेव बचाओ आंदोलन से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नुकसान झेलना पड़ सकता है. दोनों ही पार्टियां एक तरफ आंदोलनकारियों के साथ होने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ परसा कोल ब्लॉक का काम भी तेजी से जारी है. इस बीच छत्तीसगढ़ में जनाधार बनाने में जुटी आप पार्टी भी मामले में सक्रिय हो गई है.

सोमवार सुबह मीडिया में ये खबर आई की नवा रायपुर में किसानों ने आंदोलन स्थगित कर दिया (Kisan Andolan Nava Raipur) है. लेकिन अब किसान संघ ने वीडियो जारी करके ऐसी खबरों को भ्रामक बताया है.

रायपुर में वीआईपी रोड स्थित निजी होटल के बाहर लेट नाइट पार्टी के बाद लड़के और लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में वे एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं. बोटल भी फोड़ी जा रही है. अज्ञात युवक-युवतियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

गुरु घासीदास नेशनल पार्क में एक बाघिन की (Death of tigress in Guru Ghasidas National Park ) मौत हो गई है. इस घटना के बाद पार्क प्रबंधन में हड़कंप मच गया है. गुरु घासीदास नेशनल पार्क के डायरेक्टर रामकृष्ण मौके पर पहुंच गए हैं. वह लगातार जांच कर रहे हैं. गुरु घासीदास नेशनल पार्क में बाघिन के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. पार्क प्रबंधन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कह पाएगा.

बिलासपुर के CIMS में जल्द ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर भर्ती की (bumper recruitment in CIMS of Bilaspur) जाएगी. इसके लिए राज्य शासन ने 15 दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

Viral video Korba : कोरबा में एक बुजुर्ग समेत मजदूरों के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ (Video of workers beating in Korba goes viral) है. इस वीडियो में एक शख्स बुजुर्ग पर डंडे बरसाता नजर आ रहा है.

Cement laden goods train derailed: बिलासपुर में सीमेंट से भरी मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद कई यात्री ट्रेनें प्रभावित हुई. दूसरे राज्यों को कोल सप्लाई भी बाधित हुई है. जिससे बिजली संकट बढ़ने की आशंका है.

कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में साईं दरबार का बारहवां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है. 6 जून से शुरू हो रहा आयोजन 9 जून को भंडारे के साथ खत्म होगा.

छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ दिनों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई (Light rain will in Chhattisgarh) है. विभाग की माने तो प्रदेश में 10 जून को मॉनसून सक्रिय हो सकता है.

