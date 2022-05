सीएम भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में 11 किलोमीटर लंबी चुनरी (Eleven km long chunari climbed to Danteshwari Mata) चढ़ाई. इसके साथ ही दंतेवाड़ा की डेनेक्स कंपनी के नाम एक नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. दंतेश्वरी माई को 11 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाते ही यह गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया. गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम की अगुवाई कर रहे नेशनल हेड आलोक कुमार ने इसका प्रमाण पत्र सीएम भूपेश बघेल को सौंपा है.

Shivling stolen in ​​Jashpur: जशपुर के सन्ना थाना क्षेत्र में मंदिर से शिवलिंग चोरी की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. आरोपियों को पकड़ने के लिए दो टीमों का गठन किया गया है.

पूरी दुनिया में लापता बच्चों की याद में हर साल अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई. फिर कैसे पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को मान्यता मिली. इसे जानने के लिए यह रिपोर्ट पढ़िए.

बिलासपुर में बीजेपी नेता के बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया (Minor gang raped in Bilaspur) है. पीड़ित अपनी सहेली के कहने पर दोनों युवकों पर भरोसा करके साथ गई थी.लेकिन अंजाम दिल दहला देने वाला हुआ.

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में नियमित एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की शीघ्र सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. रन-वे को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए तैयार किया जा रहा है. जल्द ही रायपुर में इंटरनेशनल फ्लाइट का आवागमन शुरू हो जाएगा.

रायपुर में अनेक दंपतियों को संतान प्राप्ति में बहुत सारी समस्याएं आती है. दंपतियों को वास्तु शास्त्र का सहारा लेकर संतान प्राप्ति में आने वाली बाधा को दूर किया जा सकता है. आइए जानते हैं इसके उपाय...

डैनेक्स ने दंतेवाड़ा जिले में रहने वाले परिवारों समेत पूरे बस्तर का नाम ऊंचा किया (Dannex changed the face of Dantewada) है. आज डेढ़ साल के अंतराल में इस कंपनी के कपड़े सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं.

कोरबा नगर निगम में अब कचरा कलेक्ट करने के लिए नई श्रेणी बनाई गई है. सैनेटरी पैड्स और डायपर को लेकर अव्यवस्था दिखती थी.जिसके लिए अब निगम ने रास्ता निकाला (Separate connection of sanitary pads and diapers in Korba) है.

केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है. जिसमें ये दावा किया गया है कि केंद्र को हजारों करोड़ का नुकसान होगा. राज्य सरकार भी घाटे की बात कह रही है. लेकिन अब पेट्रोल पंप संचालक (petrol pump operators in Chhattisgarh) अपने घाटे को लेकर सामने आए हैं.

हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर प्रवासी पक्षी कोरबा के कनकी गांव पहुंच चुके हैं. अगले चार महीने तक ये एशियन ओपन बिल्ड स्टॉर्क पक्षी यहीं रहेंगे. प्रजनन काल पूरा होने के बाद अपने बच्चों को साथ लेकर वापस अपने बसेरे में चले जाएंगे.

