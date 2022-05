केंद्र सरकार की तरफ से (Modi government reduced excise duty on petrol and diesel) पेट्रोल और डीजल पर शनिवार को एक्साइज ड्यूटी घटाई गई. जिसके बाद वाहनों के ईंधन की कीमतों में कमी आई है. अब राज्य सरकार से भी पेट्रोल और डीजल का दाम करने की मांग की जा रही है. सीएम बघेल ने जल्द ही छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की बात कही है.

सीएम भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर (CM Bhupesh Baghel visit to Bastar)हैं. बस्तर दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया. भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर तंज कसा. उन्होंने झीरम कांड को लेकर भी भाजपा को घेरा.

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्यमंत्री दो दिवसीय रायगढ़ दौरे पर ( TS Singhdev Raigarh tour) हैं. दौरे के पहले दिन टीएस सिंहदेव ने प्रदेश सरकार की योजनाओं और आगामी रणनीति के बारे में अपनी बात रखी.

धमतरी जिले में एक बार फिर पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है. रिकॉर्ड पर नजर डाले तो हर महीने 40 से 50 लोग पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन कर रहे ( Crowd gathered in Dhamtari passport office) हैं.

भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर श्रीवास्तव किसानों की समस्या को लेकर भूपेश सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि किसानों को अमानत, घटिया रेत और मिट्टी मिली खाद लेने के लिए प्रति एकड़ 3 बोरी (90 किलो) 1000 रुपए क्विंटल में लेने के लिए किसानों को बाध्य कर रही है.

धमतरी में एक बंदर की जान लोटे में अटक गई. बंदर की मां उसे मुसीबत में देखकर मौके पर आई और लोटे के साथ उसे लेकर पेड़ पर चढ़ (life of a monkey trapped inside a pot in Dhamtari) गई.

कवर्धा में एक लकड़बग्घा ने बकरी का शिकार किया(hyena hunted goat in Kawardha) है. जिसकी सूचना पर वनविभाग की टीम मौके पर पहुंची और लकड़बग्घे का रेस्क्यू किया.

छत्तीसगढ़ में गर्मी अपने चरम पर हैं. नदी नालों में पानी का जलस्तर कम हो गया है. वहीं बांध भी अब सूखने की कगार पर हैं. ऐसे में कोरबा के गांवों को पानी देने वाले हैंडपंपों का भी हाल बेहाल (Hand pumps in rural areas of Korba dry up) है.

कांकेर में पिछले साल की तरह गर्मी के आखिरी दिनों में चंदा हाथियों का दल लौट आया है. पिछले साल इस दल के हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया था. (elephant group in kanker)

Raipur crime news: रायपुर पुलिस ने 50 लाख की डकैती के मामले में मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरी रॉबरी में कारोबारी का मुंशी भी शामिल था. उसी ने कारोबारी की पूरी डीटेल आरोपियों तक पहुंचाई थी. जिसके बाद लूट की प्लानिंग की गई थी.

