केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी आज रायपुर पहुंची (Union Minister Smriti Irani visit to Raipur) है.आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने के लिए वे जोनल स्तर पर बैठक ले रही हैं. इस बैठक में छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य के महिला एवं बाल विकास अधिकारियों के साथ चर्चा कर रही है. यह बैठक रायपुर के निजी होटल में आयोजित की गई है.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रायपुर दौरा, जोनल स्तर पर ले रहीं बैठक पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम जाने वाले सड़क मार्ग पर ओडिशा के कोरापुट में लैंड स्लाइड (Land slide in Odisha Koraput) होने की खबर है. जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ -ओडिशा-विशाखापट्टनम मार्ग बाधित हुआ है. ओडिशा प्रशासन मौके पर पहुंचकर मलबा हटा रहा है. कोरापुट के कलेक्टर ने बस्तर कलेक्टर (Bastar Collector Rajat Bansal) को इस बात की जानकारी दी है. ताकि स्थानीय प्रशासन इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले लोगों को पहले से ही आगह कर दे.

छत्तीसगढ़ विशाखापट्नम हाईवे पर लैंड स्लाइड, जानिए अब कैसे पहुंचेंगे विशाखापट्टनम ? पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

आईजी बिलासपुर ने रेंज के जिले में पदस्थ पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों और उनके परिजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए आईजी कार्यालय में रेंज स्तर पर शुक्रवार को वर्चुअली ‘ऑनलाईन संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें सरकंडा थाना के एक आरक्षक ने अपने 4 माह के बेटे का लिवर ट्रांसप्लांट करवाने आर्थिक मदद मांगी है. आरक्षक ने ट्रांसप्लांट के लिए 22 लाख रुपए खर्च बताया. जिसमें आईजी (IG Bilaspur Range Ratanlal Dangi) ने मातहत अधिकारियों को आर्थिक मदद करने के निर्देश दिए हैं.

बिलासपुर में आरक्षक के नन्हीं जान को लीवर ट्रांसप्लांट की जरुरत, आईजी से लगाई गुहार पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

कवर्धा जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र में इन दिनों उठाईगिरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. जिस पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस की नाकामी के कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हैं. जिसके कारण लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला पंडरिया के कृषि केंद्र दुकान के सामने का है. जहां रुसे गांव का निवासी किसान सुखदेव चन्द्रवंशी ने भारतीय स्टेट बैंक से 01 लाख 75 हजार रुपए निकले और अपनी बाइक की डिक्की में (Farmer theft in Pandaria) रखा.

पंडरिया में किसान की नजर हटी और बाइक से हो गए लाखों पार पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel) चार जून को बस्तर संभाग में अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत पखांजूर नगर पंचायत में रहेंगे. इस दौरान सीएम नगरीय क्षेत्र के 182 हितग्राहियों को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पटटा का वितरण होगा. पखांजूर नगर पंचायत में सीएम के कार्यक्रम से पहले पखांजुर पुलिस ने आम आदमी पार्टी नेता संतराम सलाम (Aam Aadmi Party leader Santram Salam) को हाउस अरेस्ट कर लिया है.

सीएम भूपेश को काला झंडा दिखाने की बात कहने वाला आप नेता हाउस अरेस्ट पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

कवर्धा जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में युवक-युवतियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पुलिस विभाग जिले के 18 गांव में नि:शुल्क प्राथमिक शाला स्कूल संचालित कर रहे (Police of Kawardha district educated children) हैं.जहां के युवक-युवती गांव से स्कूल अधिक दूरी होने के कारण शिक्षा से वंचित हो रहे थे. साथ ही हाईस्कूल के छात्राओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग भी संचालित कर रहे है. वहीं 2021-22 सत्र में जिन छात्र-छात्राओं ने पाँचवीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

धुर नक्सल क्षेत्र के बच्चों को पुलिस की मदद, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक का उठाया बीड़ा पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

पेंड्रा में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. हादसे में ऑटो सवार सभी 7 लोग घायल हो गए. सभी को इलाज के लिये जिला अस्पताल लाया गया है. 4 की हालत गम्भीर है. प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया है. सभी लोग बिलासपुर देवरीखुर्द के रहने वाले देवी दर्शन के लिए भंनवारटक स्थित मरही माता मंदिर आ रहे थे. गौरेला थाना के जोबा गांव के पास हादसा हुआ है.

पेंड्रा में श्रद्धालुओं की ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, 7 घायल पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत की. इसका मूल उद्देश्य राज्य के गरीब से गरीब बच्चे को भी निजी स्कूलों की तरह अच्छी सुविधाएं दिलाते हुए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर उन्हें भावी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है. जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की असमानता को दूर किया जा सके. साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा सके.

दुर्ग में स्वामी आत्मानंद स्कूलों ने कैसे बदली शिक्षा व्यवस्था पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

बलरामपुर में मुस्लिम समाज ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ थाने में धार्मिक सौहार्द्र खराब करने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी. जिसके बाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य कार्यकर्ताओं के साथ थाने (Former district panchayat members reached the police station with the workers) पहुंचे.

आखिर क्यों जाना पड़ा बीजेपी नेता को थाने ? पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

वन मंडल अधिकारी कोरबा के फर्जी हस्ताक्षर से धमतरी की कंपनी जयश्री कंस्ट्रक्शन को करोड़ों रुपए का कार्या आदेश जारी हो गया. ठेकेदार ने जब काम करने के लिए वन मंडल में संपर्क किया, तब इस बात का खुलासा हुआ. जिसे गंभीरता से लेते हुए डीएफओ कोरबा प्रियंका पांडे ने इसकी शिकायत पुलिस में की है. जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी और कूटरचना की धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है.

कोरबा DFO के फर्जी हस्ताक्षर से धमतरी के ठेकेदार को जारी हो गया वर्कऑर्डर पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें