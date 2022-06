भिलाई स्टील प्लांट में हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि बीएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 7 में हादसा हुआ है. इस दुर्घटना में एक कर्मी की मौत हो गई है. राहुल उपाध्याय नाम के कर्मी की मौत हुई है. जबकि जो कर्मचारी इस हादसे में घायल हुआ है उसे सेक्टर 9 के अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है.

भिलाई स्टील प्लांट में हादसा, एक मजदूर की मौत पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

मरवाही वन मंडल में चल रहे निर्माणकार्यो में घटिया सामग्री और गुणवत्तापूर्ण निर्माणकार्य कोई नई बात नही (Open pole of poor construction of forest department in Marwahi) है. पर अब इसका खामियाजा एक मजदूर को भुगतना होगा.क्योंकि निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा स्लैब मजदूर के ऊपर जा गिरा.जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है.

मरवाही में वनविभाग के घटिया निर्माण की खुली पोल, मजदूर पर गिरा छज्जा हालत गंभीर पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

धार्मिक आस्था के केंद्र एवं मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक पहुंचने के सबसे छोटे एवं सुगम रास्ते 16 मील मार्ग एक बार फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों एवं ठेका कंपनी की वजह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही (Road being built between Pendra to Amarkantak) है.

बारिश के बीच में बनाई जा रही भ्रष्टाचार की सड़क, पेंड्रा में नियम कायदा कानून सब ठेंगे पर ! पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

बिलासपुर के रतनपुर थाने में आग से (fire in ratanpur of bilaspur) अफरा तफरी मच गई. यहां 50 से ज्यादा वाहनों में आग लग (Vehicles caught fire in Ratanpur police station of Bilaspur) गई है. आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है.

fire in ratanpur of bilaspur: बिलासपुर के रतनपुर थाने में आग से 50 से ज्यादा वाहन जलकर राख पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

पुलिस ने 745 नग हीरों के साथ दो हीरा तस्करों को गिरफ्तार किया है. गरियाबंद जिले में पहली बार 745 नग हीरा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. हीरे की कीमत लगभग 50 लाख है. पुलिस ने हीरे के साथ दो आरोपी (Two smugglers arrested with diamonds worth 50 lakhs in Gariaband) को पकड़ा है. दोनों आरोपी ओडिशा के नवरंगपुर जिले के रहने वाले हैं.

गरियाबंद में 50 लाख के हीरों के साथ दो तस्कर गिरफ्तार पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरा होने को लेकर देशभर में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी. जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population control law will come soon in the country) को लेकर जब केंद्रीय मंत्री से सवाल किया गया तो केंद्रीय मंत्री ने एक लाइन में कहा " जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही आने वाला है.

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कमी का खामियाजा भुगत रही है जनता : प्रहलाद पटेल पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों में गांव के आखिरी छोर तक गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के घरों में साफ पेयजल उपलब्ध कराने जल जीवन मिशन योजना संचालित की थी. केंद्र आम आदमी तक जल पहुंचाने की कोशिश कर रही है. लेकिन योजना के बीच अधिकारी और ठेकेदार ग्रहण बन गए हैं. छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के मैदानी क्षेत्र से लेकर सुंदूर वनांचल क्षेत्र के आखिरी घर तक साफ पेयजल पहुंचाने केंद्र सरकार ने 526.78 करोड़ की स्वीकृति दी है. बावजूद इस योजना का जिले में बुरा हाल है.

कवर्धा में केंद्र की जल जीवन मिशन योजना फेल पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के 7 जनपद पंचायत सदस्य, 118 सरपंच और 630 पंच समेत कुल 755 रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होगा. ऐसे क्षेत्रों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 मई को करा लिया गया है. जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंचों का चुनाव एक साथ कराया जाएगा. ऐसे ग्राम पंचायत जिनका कार्यकाल 6 माह से ज्यादा बचा है, वहां पद रिक्त होने की स्थिति में उपचुनाव कराया जाएगा.

छत्तीसगढ़ में पंचायत उपचुनाव की घोषणा, 3 जून से नामांकन पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान कोरिया जिले में दम तोड़ रही ( Gothan is proving to be white elephant in Koriya) है. शासन ने किसानों के फसलों के सही रख रखाव के लिए इस योजना को पूरे छत्तीसगढ़ में चालू किया था, जिसमें गांवों में लाखों रुपये खर्च कर गोठानों का निर्माण करवाया गया. लेकिन ना तो गोठान का सही उपयोग हो रहा है और ना ही रोका-छेका अभियान का.

कोरिया में सफेद हाथी साबित हो रहे हैं गौठान, भूख से मर रहे मवेशियों का जिम्मेदार कौन ? पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें

पेंड्रा जनपद पंचायत क्षेत्र के गांवों में चल रहे निर्माण कार्यो में जमकर भ्रष्टाचार हावी है. ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे पुल पुलिया निर्माण कार्यों में ना ही सही स्थल चयन हुआ है और ना ही क्वालिटी के साथ निर्माण कार्य हो रहा है. गुणवत्ता हीन सामग्री से निर्माणकार्य कराया जा रहा(Construction work in Pendra without technical assistant) है. वहीं मामले में अधिकारी मौन हैं. तो ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि गुणवत्ताहीन सामग्री उपयोग किये जाने की बात खुद स्वीकार कर रहे हैं.

खेत और पत्थरों के ऊपर बना दिया पुल, जिम्मेदार चुप भ्रष्टाचार फुल पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें