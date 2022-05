Youth beaten up in Balrampur: बलरामपुर में युवक पर कपड़े चोरी का आरोप, युवक की खंभे से बांधकर पिटाई

बलरामपुर में एक युवक की खंभे से बांधकर पिटाई की गई है. लोगों ने युवक पर कपड़े चोरी करने का आरोप लगाया है. यह घटना बलरामपुर के राजपुर बस स्टैंड की है. लोगों ने पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है.

जशपुर में सड़क नहीं होने का ग्रामीण भुगत रहे खामियाजा, कांवर में लाई गई दर्द से तड़पती महिला

जशपुर के एक गांव में विकास को ठेंगा दिखाती तस्वीर सामने आई है. सिर्फ 700 मीटर की सड़क ना होने के कारण एक महिला को कांवर में रखकर एंबुलेंस तक पहुंचाया गया.

नक्सली संविधान पर विश्वास व्यक्त करें, फिर हो सकती है बात: भूपेश बघेल

सूरजपुर के प्रतापपुर पहुंचे भूपेश बघेल ने नक्सलियों के सशर्त बातचीत पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि फोर्स के लगातार कड़ी कारवाई की वजह से वे डर गए हैं'.

Online Fraud in GPM: गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्टाफ नर्स से ऑनलाइन ठगी, फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर फ्रॉड

गौरेला पेंड्रा मरवही में एक स्टाफ नर्स से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. आरोपी ने पहले सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी. उसके बाद बर्थडे गिफ्ट भेजकर कस्टम ड्यूटी पे करने को कहा. बर्थडे गिफ्ट और कस्टम ड्यूटी के नाम पर ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया.

मरवाही में अपराधी बेटे को बाप ने किया फरार, पुलिस के हाथों अब पिता गिरफ्तार

मरवाही में अपने अपराधी बेटे को पुलिस से बचाना एक पिता को महंगा पड़ (costly to fight with the police in Marwahi) गया. बेटे को भगाने के जुर्म में पुलिस ने पिता को ही गिरफ्तार कर लिया है.

रायपुर के जंगल सफारी स्थित 'जू' का साइकिल से पर्यटक उठा रहे लुत्फ

नया रायपुर का जंगल सफारी इन दिनों एक खास वजह से चर्चा में है. यह वजह है साइकिल से 'जू' की सैर.

Rabindranath Tagore Jayanti 2022 : रबीन्द्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती आज, जानिए कैसे अब भी दे रहे हैं प्रेरणा ?

आज पूरा देश नोबेल पुरस्कार से सम्मानित युगपुरुष रबींद्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस मना (Rabindranath Tagore birth anniversary) रहा है. रबींद्रनाथ कला के धनी थे.आज भी उनके कथन लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं.

तेलंगाना में छत्तीसगढ़ की गूंज, वारंगल में राहुल गांधी ने कर्जमाफी का किया वादा

वारंगल में आम सभा में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कर्जमाफी और समर्थन मूल्य का जिक्र किया. राहुल ने कहा कि हमने दो वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किया था. सरकार बनते ही दोनों वादे पूरे किए. अब तेलंगाना की बारी है. यहां की जनता की सेवा करनी है.

प्रदूषण की मार से कराह रही ऊर्जाधानी, गर्मियों में राख वर्षा के तौर पर लोग झेल रहे दोहरी मार!

छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी और पावर हब कोरबा प्रदूषण की मार से कराह रहा है. गर्मियों के मौसम में यह मार दोगुनी हो जाती है. पावर प्लांट से उत्सर्जित राख का ठीक तरह से प्रबंध नहीं किया जा रहा है. जिसके कारण हल्की सी हवा चलने पर शहर में जैसे राख की वर्षा हो जाती है.

आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ नक्सलियों का खुला खत, कहा 'पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं मंत्री'

बीजापुर में नक्सलियों ने मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ विज्ञप्ति जारी की है. इस विज्ञप्ति में कवासी लखमा को आदिवासी विरोधी बताते हुए कार्यक्रमों का विरोध करने को कहा गया (Naxalites accuse minister Kawasi Lakhma) है.साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं.