मितानिन और मनरेगा कर्मचारी संघ की हड़ताल खत्म, छत्तीसगढ़ सरकार का दावा

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel ) ने मितानिन और मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मांगों को लेकर कमेटी बनाने की बात कही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पीएम मोदी और रमन सिंह की मुलाकात पर रविंद्र चौबे का बयान, 'छग बीजेपी की दुर्गति से चिंतित है आलाकमान

कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है. रविंद्र चौबे की माने तो दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और डॉ रमन सिंह की मुलाकात प्रदेश में बीजेपी की दुर्गति को लेकर है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव , क्या दिल्ली मंथन में लगी है दिग्गजों की क्लास !

छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली तलब किए गए हैं. केंद्रीय नेतृत्व से नेताओं की वन टू वन चर्चा हो रही (BJP leaders brainstorming in Delhi) है. इस मंथन के कई मायने निकाले जा रहे हैं. कांग्रेस जहां इसे हार पर मंथन मान कह रही है,वहीं बीजेपी ने इसे चुनावी तैयारी बताया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बस्तर में तैनात जवानों को हवाई सुविधा, 7 मई से इंडिगो शुरु करेगा सीधी फ्लाइट

बस्तर के जंगलों में नक्सलियों से लोहा ले रहे जवानों को अब बड़ी सुविधा मिली है. जवान अब छुट्टियों में हवाई मार्ग से अपने घर जा (Air facility to the soldiers of Bastar) सकेंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नए झीरम आयोग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर

नए झीरम आयोग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने यह याचिका दायर की है. इस जनहित याचिका में कहा है कि "पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया है. जबकि कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट विधानसभा में सार्वजनिक करना होता है". पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरबा में कोरोना प्रोटोकॉल नियमों की वापसी: जेल के तीन बैरकों को बनाया गया क्वॉरेंटाइन रूम

देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. हालांकि जिले में फिलहाल कोई बड़ा मामला नहीं है. फिर भी एहतियात के तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को एक बार फिर सख्त कर दिया गया है. कोरबा फिलहाल पहला ऐसा स्थान है, जहां क्वरेंटाइन सेंटर अभी से बना दिया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जशपुर के तुमला गांव में गड्ढे का पानी पीने को ग्रामीण मजबूर , प्रशासन ने नहीं ली सुध

जशपुर जिला आजादी के 74 साल बाद भी बेहद पिछड़ा हुआ है. जशपुर जिले के कई गांव के लोग मुलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. एक तरफ नेता और अफसर वातानुकूलित कमरों में बैठकर मिनरल वॉटर पीकर विकास के दावे करते हैं. हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं जशपुर जिले के तुमला गांव की, जो ओडिशा की सीमा पर स्थित है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Murder in Mahasamund: शादी समारोह में नाचने को लेकर हुए विवाद में हत्या

महासमुंद के सरायपाली थाना के छिबर्रा गांव में विवाह समारोह के दौरान नाचने गाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि नाच पर हुए विवाद के दौरान तीन लोगों ने मिलकर लाठी-डंडे से पीटकर युवक को मौत के घाट उतार दिया.पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दंतेवाड़ा में भाजपा महिला मोर्चा ने रेडी टू ईट मामले में किया विरोध प्रदर्शन

भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने रेडी टू ईट स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. बीजेपी महिला मोर्चा रेडी टू ईट के निर्माण कार्य को स्व सहायता समूह से छीने जाने का विरोध रही हैं.पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर के धरसींवा में शादी वाले घर में चोरी, अकोली गांव के पंच के घर से लाखों की नकदी पार

रायपुर के धरसींवा में चोरों ने एक वार्ड पंच के घर पर हाथ साफ किया है. अकोली गांव की वार्ड पंच जावित्री वर्मा के घर में शादी थी. इसी घर में चोरों ने चोरी की है. पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें