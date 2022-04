कोरबा जिले के तीन विकासखंडों में रेल है सपना, कई लोगों ने नहीं देखी है ट्रेन

केंद्र सरकार देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है. आने वाले अगस्त महीने में देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर लेगा. लेकिन इसी बीच प्रदेश की ऊर्जाधानी कहलाने वाले कोरबा के तीन विकासखंड में विकास की रेल नहीं पहुंच (Rail did not reach the development block of Korba ) पाई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ को मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में मिला सम्मान, केंद्र सरकार ने दिल्ली में किया सम्मानित

विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर सोमवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ को मलेरिया के मामलों में गिरावट के लिए सम्मानित (Honor to Chhattisgarh on the occasion of World Malaria Day) किया. छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में से एक है जो मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कलर थेरेपी से चमकाएं पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य, जानिए क्या कहता है वास्तु ?

पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि वह वास्तु शास्त्र की सहायता लेकर पढ़ाई की तैयारी (Importance of Vastu in education) करे. वास्तुशास्त्री से मार्गदर्शन लेकर अपने अध्ययन का और अध्ययन कक्ष में बैठने की दिशा को सुधार कर जीवन में बच्चे कमाल कर सकते हैं. अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए यह आवश्यक है कि वह उत्तर-पूर्व दिशा या उत्तर दिशा या पूर्व दिशा के कक्ष में अपने स्टडी रूम को रखें. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रभावित, लेकिन ई-रिक्शा की बिक्री में हुआ इजाफा

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों की वजह से कार-बाइक के साथ दूसरी गाड़ियों की बिक्री पर भी असर पड़ा है. यही वजह है कि इन दिनों इलेक्ट्रिक वाहन लोगों की पसंद बन गई है. हालांकि सबसे अधिक खरीदी ई-रिक्शे की हो रही (Highest sales of e rickshaw) है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायगढ़ निगम में दो दिवसीय जनसमाधान शिविर, गरीब जनता फिर भी रही लाभ से अछूती

रायगढ़ नगर पालिका निगम ने लोगों की समस्या को लेकर और 48 वार्ड को 10 जोन में बांटकर दो दिवसीय शिविर का आयोजन (Two day mass solution camp in Raigarh Corporation )किया. इस शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है. लेकिन शिविर में गरीब परिवारों को मदद नहीं मिल सकी. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुकमा के जंगलों में हवाई हमले का आदिवासियों ने किया विरोध, मंत्री कवासी लखमा पर निकाली भड़ास

सुकमा के जंगलों में हवाई हमले का आदिवासियों ने विरोध किया है. बीजापुर की सीमा से लगे जगरगुंडा और पामेड़ सहित 12 गांव के लोगों ने सुकमा में विरोध प्रदर्शन किया है. गांव वालों ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ नारेबाजी की है. बस्तर के जंगलों में हवाई हमले को रोकने की मांग की है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, सीएम भूपेश ने सहकारिता को मजबूत करने पर दिया जोर

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन में पुरस्कार का वितरण (National Cooperative Conference in Raipur) किया. इस कार्यक्रम में देश भर के अलग-अलग सहकारिता से जुड़े लोग शामिल हुए.कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए अलग-अलग राज्यों से आए लोगों का सम्मान किया गया.पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कुछ नहीं कर रहे तो छत्तीसगढ़ में बीनो गोबर, मिलेंगे 30 हजार : सीएम भूपेश

सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शिरकत की. इस दौरान सीएम भूपेश ने गोधन न्याय योजना (Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana) की जमकर तारीफ की. सीएम ने कहा कि आज पूरा देश गोधन न्याय योजना का अनुसरण कर रहा है. झारखंड सरकार ने इस योजना का बिना नाम बदले अपने बजट में शामिल किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी, 17 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आईएएस अफसरों का तबादला (Administrative reshuffle in Chhattisgarh) किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत कुल 17 आईएएस अफसरों का (IAS officers transferred in Chhattisgarh) ट्रांसफर किया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दुर्ग के धमधा में है अनोखा मंदिर , ज्योति कलशों से हो रहा निर्माण

आपने कई प्राचीन मंदिर देखे होंगे. उस मंदिर से जुड़ी कहानियां भी सुनी होंगी. लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं.वो अपने आप में अनोखी है. ये मंदिर भले ही प्राचीन नहीं है.लेकिन ये मंदिर को जिस तरह से बनाया जा रहा है. उसे देखने के बाद ये लग रहा है कि आने वाली पीढ़ियां इस कलाकृति को देखकर जरूर आज के दिनों को याद करेंगी.पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें