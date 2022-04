गौरेला पेंड्रा मरवाही : पुलिस ने 4 करोड़ का गांजा किया जब्त, 9 तस्कर गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में अब तक की गांजे की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है. गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पुलिस ने मामले में तीन प्रकरणों में 22 क्विंटल 40 किलो गांजा जब्त किया है. आरोपियों से पुलिस ने एक सूमो, एक कार और एक ट्रक को गांजा समेत जब्त किया है. आरोपियों ने गांजे के ऊपर रेत भरकर तस्करी की थी. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नारायणपुर में नक्सलियों ने बैनर लगाकर मोदी सरकार की नीतियों का किया विरोध

नक्सलियों ने नारायणपुर ओरछा मार्ग के कस्तूरबा आश्रम के पास बैनर लगाकर दंडकारण्य बंद का आह्वान किया. नक्सलियों ने जगह-जगह पेड़ काटकर रोड जाम कर दिया है. बैनर में मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों का भी जिक्र किया गया है. नक्सलियों के बंद को देखते हुए यात्री बसें भी ओरछा मुख्यालय में ही रुकी हुई हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बलरामपुर में गन्ना किसानों के सिर मुसीबत, केरता कारखाना प्रबंधन के बीज हुए फेल, मेहनत पर फिरा पानी

जिले के ग्राम पंचायत रेवतपुर में इस साल किसान गन्ने की फसल को लेकर बेहद परेशान हैं. गन्ना किसानों को केरता में संचालित शक्कर कारखाना प्रबंधन ने गन्ने का बीज उपलब्ध कराया (Seeds of kerata sugar factory management failed) था. लेकिन खेत में एक भी पौधा नहीं निकला. जिससे किसानों के खेत सूने हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांकेर के लखनपुरी गांव को उपतहसील का दर्जा, सीएम भूपेश बघेल ने किया ऐलान

सीएम भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कांकेर को उपतहसील की सौगात दी है. चारामा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश ने चारामा के लखनपुरी गांव को उपतहसील का दर्जा (Lakhanpuri village of Kanker now sub block) दिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छ्त्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था हो रही सशक्त , भूपेश सरकार ने दिए कई अधिकार

छत्तीसगढ़ में लगातार पंचायतों को मजबूत करने राज्य सरकार काम कर रही है. सरकार ने पंचायत जनप्रतिनिधियों को कई अधिकार भी (Rights to Panchayats in Chhattisgarh) दिए हैं. साथ ही आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है.पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Raipur Mandi Bhav Today: जानिए रायपुर में सब्जी और फलों के दाम

गर्मी बढ़ने के साथ ही सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं. रायपुर थोक मंडी में आलू 15 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. टमाटर के दाम डबल हो गए हैं. भिंडी कल के मुकाबले आज थोड़ी महंगी है. हालांकि खरीदने में मुश्किल नहीं होगी गर्मी को देखते हुए धनिया, नींबू के रेट में तेजी बनी हुई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंडरिया में अधेड़ की गला रेतकर हत्या, घर के बाहर सो रहा था मृतक

कवर्धा के पंडरिया थाना क्षेत्र में एक अधेड़ की गला रेतकर हत्या की गई है. मृतक का परिवार दूसरे गांव गया था.पुलिस मामले की तलाश में जुटी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

ट्रेन नहीं तो कोयला भी नहीं: जयसिंह अग्रवाल

कोरबा में ट्रेन बंद करने पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने रेलवे को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रेनें चालू नहीं करने पर कोरबा से कोयला परिवहन भी बंद कर दिया जाएगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सुकमा में नक्सलियों का दंडकारण्य बंद, ओडिशा से हैदराबाद जाने वाली बस में लगाई आग

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने दंडकारण्य बंद के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करने एक यात्री बस को आग के हवाले कर दिया है. बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं. नक्सलियों ने पहले यात्रियों को बस से उतारा उसके बाद बस में आग लगा दी. घटनास्थल पर नक्सलियों ने पर्चे भी लगाए और दंडकारण्य बंद को सफल बनाने का आह्वान किया. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Weather Forecast: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पारा 42 के पार

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश और हवाओं के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. सोमवार को भी कई इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें