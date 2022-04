धरसींवा में कलयुगी बेटे की करतूत, शराब के नशे में लूटी मां की इज्जत

धरसींवा में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की इज्जत लूट(Son raped mother in Dharsiwa ) ली. आरोपी की इस हरकत के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. वहीं समाज में फांसी देने की मांग उठ रही है.

धमतरी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, हटाए गए 20 से ज्यादा अवैध कब्जे

जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई (Encroachment removed in Dhamtari) की. जिसके बाद जिले के अंबेडकर चौक से लेकर कलेक्ट्रेट मोड़ तक अवैध कब्जे को हटाया गया. इस दौरान अतिक्रमण करने वालों से 11 हजार 500 रुपए की वसूली भी की गई.

Make in Chhattisgarh Bike: बिलासपुर के दो इंजीनियर्स ने तैयार की ई बाइक, 20 रुपये में देगी 120 किमी का माइलेज

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रहने वाले दो दोस्तों ने सात साल की मेहनत के बाद इलेक्ट्रिक बाइक तैयार (The wonders of the engineers of Bilaspur) की है. इस बाइक की सबसे खास बात ये है कि इसकी बैटरी के चार्जिंग में मात्र 20 रुपये का खर्च है. फुल चार्ज पर ये 120 किलोमीटर का माइलेज देती है.

छत्तीसगढ़ सरकार का रेलवे से अनुबंध, राज्य के अंदर चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों में योजनाओं का प्रचार

छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही सरकार की महती योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अब राज्य सरकार ट्रेनों की मदद लेगी. इसके लिए सरकार अब राज्य में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को प्रचार का माध्यम बना रही (plans of chhattisgarh in passenger trains ) है.

जांजगीर चांपा के शिवरीनारायण में अनोखा वट वृक्ष, दोने के आकार से निकलते हैं पत्ते

छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है. जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में माता शबरी ने श्रद्धा से भरे बेर भगवान श्रीराम को चखकर खिलाए थे. जूठे बेरों को भगवान श्रीराम को अर्पण किया. शबरी के झूठे बेरों के साथ ही शिवरीनारायण एक ऐसे वृक्ष के लिए भी मशहूर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा वृक्ष और कहीं नहीं है. इस वृक्ष को माता शबरी और प्रभु श्रीराम के मिलन का सूचक भी माना जाता हैं.

मनेंद्रगढ़ अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न, बराबरी पर रहा अध्यक्ष का नतीजा, 1-1 वर्ष का बंटा कार्यकाल

मनेन्द्रगढ़ अधिवक्ता संघ का दो वर्षीय कार्यकाल को लेकर चुनाव सम्पन्न (election in manendragarh court) हुआ. निर्वाचन प्रक्रिया में वरिष्ठ अधिवक्ता तेजा राम राय को निर्वाचन अधिकारी और सहायक अधिकारी कैलाश विश्वकर्मा और महजबीन खान को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया.

नारायणपुर में दो नक्सली गिरफ्तार, कैंप पर हमला और जवानों की हत्या में थे शामिल

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में दो इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. छोटेडोंगर थाना क्षेत्र के कड़ेमेटा कैंप के डीआरजी पुलिस ने भटबेड़ा के जंगलों से घेराबंदी कर नक्सलियों को पकड़ा है.

कोरिया में कांग्रेस सदस्यता अभियान, ऑनलाइन मतदान से चुने जाएंगे पदाधिकारी

कोरिया के मनेन्द्रगढ़ स्थित PWD रेस्ट हाउस में सरगुजा संभाग युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव और सदस्यता अभियान को लेकर बैठक हुई. युवा कांग्रेस संगठन चुनाव सह सदस्यता प्रभारी ठाकुर सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सदस्यता अभियान की जानकारी दी.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जोश और हाई करने पुनिया पदाधिकारियों से ले रहे फीडबैक

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है. पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. रायपुर में वे मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों की लगातार बैठकें ले रहे हैं.

Panchayati Raj Day 2022: 'मितानिन का काम करने से लोगों से जुड़ी सरपंच बनने के बाद कैसे उन्हें छोड़ दूं'

सरगुजा की महिला सरपंच आशा देवी आज भी गांव में मितानिन (Sarguja Kishunpur Village Sarpanch Mitanin Asha Devi) के तौर पर ज्यादा जानी जाती हैं. इसका कारण भी खास हैं. पंचायती राज दिवस 2022 पर आपको मिलवाते हैं किशुनपुर गांव की पहली महिला सरपंच से जो पिछले दो साल से दोहरी भूमिका निभाकर गांव वालों की सेवा कर रही हैं.