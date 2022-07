छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार को कोयला सहित अन्य मुद्दों को लेकर घेरते हुए ट्वीट किया. इस दौरान रमन सिंह ने इस्तीफा देने की बात कह (Raman Singh targeted Baghel government by tweeting) डाली.

छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अद्भुत कारनामों के लिए जाने जाते हैं. जिले के ग्राम सखौली में सार्वजनिक शौचालय में पोस्ट ऑफिस संचालित कर दिया गया. जैसे ही इस कारनामे के किस्से सोशल मीडिया पर वायरल हुए और जिला प्रशासन को इसकी भनक लगी. आनन फानन में दोबारा शौचालय के डाक घर में रंगरोगन कर उसे शौचालय का रूप दे दिया (Post office became toilet in Surguja) गया.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विधायकों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी करने की मंजूरी मिल गई (Salary and Allowances Amendment Bill 2022) है. विधायकों को पहले 95 हजार प्रतिमाह विधायकों को वेतन मिलता (Monsoon session of Chhattisgarh Vidhan Sabha) था. अब उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है. अब विधायकों को 1.60 हजार प्रतिमाह मिलेगा. विधायकों के चिकित्सा और टेलीफोन भत्ते में 5-5 हजार की वृद्धि की गई है. निर्वाचन क्षेत्र के भत्ते में भी 25-25 हजार रुपए की बढ़ोतरी की (Wage hike bill passed in vidhansabha) गई है.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में 92.71% छात्र पास हुए हैं. छत्तीसगढ़ में संभवी शर्मा ने सीबीएसई की परीक्षा में टॉप किया (Sambhavi topped in CBSE exam results ) है. राजधानी रायपुर की सम्भवी शर्मा को 99% मिले हैं. ईटीवी भारत ने संभवी शर्मा से खास बातचीत की है.

कभी जिस क्षेत्र में पुरुषों का दबदबा हुआ करता था, अब उन फील्ड्स में महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रहीं हैं. इन दिनों इसी का उदाहरण छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का आईआई इंस्टिट्यूट बन गया है. इस सत्र में यहां लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने ज्यादा एडमिशन लिया है. जानकार इसे ऐतिहासिक घटना मान रहे हैं. मैनेजमेंट और बिजनेस से जुड़े संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में लड़कों की संख्या अमूमन लड़कियों से ज्यादा रहती है. इस बार रायपुर के आईआईएम संस्थान (IIM Raipur) ने इतिहास रच दिया है. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने वाले 328 छात्रों में से 203 लड़कियां और 125 लड़कों ने एडमिशन लिया है.

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कितनी संवेदनशील (Sensitivity of CM Bhupesh) है ये कई बार उनकी योजनाओं ने साबित किया (Financial help to two families in Koriya) है. सीएम भूपेश जब जिलों के दौरे पर थे उस वक्त भी ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने अपने फैसलों से जनता का दिल जीत लिया.इसी दौरान जब सीएम भूपेश मनेंद्रगढ़ के दौरे पर थे तो नई लेदरी में समाज और संगठनों के लोगों से मुलाकात कर रहे थे. इसी दौरान उनके सामने एक फरियाद रखी गई.जिसमें एक गरीब परिवार की बेटी को पढ़ाई के लिए पैसों की जरुरत थी. जैसे ही सीएम को इसकी जानकारी मिली उन्होंने मंच से ही परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी.

मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने जिला चिकित्सालय का जब औचक निरीक्षण किया तो वहां से 11 ड्यूटी डॉक्टर और 22 मेडिकल स्टाफ बगैर अनुमति के नदारद पाए (Mungeli Collector did surprise inspection of the hospital) गए.सभी अनुपस्थित डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को शो कॉज नोटिस जारी कर कार्रवाई की जा रही है.

बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराम (Balrampur Collector Vijay Dayaram) की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभा कक्ष में जिला स्तरीय पशु क्रुरता निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में पशु क्रुरता निवारण अधिनियम तथा पशु कल्याण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई. कलेक्टर ने नगरीय एवं ग्रामीण स्तर अधिनियमों का पालन एवं क्रियान्वयन का पालन हो सके. इसका प्रचार-प्रसार करने के निर्देश पशुपालन विभाग को दिये.

जशपुर में एक पति को अपनी पत्नी को फोन पर बात करने से मना करना महंगा पड़ गया. पत्नी ने पति पर पेट्रोल डालकर आग लगा (Wife burns husband alive in Jashpur) दी. आग से जलते हुए पति की बेटियों और पड़ोसियों ने जान बचाई और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया. इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

मनेंद्रगढ़ नाबालिग का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया (Minor gang raped in Manendragarh) है. इनमें से एक आरोपी नाबालिग है. पुलिस ने किशोरी की शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को धर दबोचा है. बताया जा रहा है कि सामूहिक दुष्कर्म से पहले भी एक बार नाबालिग ने डरा-धमकाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था.

