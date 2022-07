शतरंज ओलंपियाड रिले टॉर्च शनिवार को रायपुर पहुंची.स्वामी विवेकानंद विमानतल के बाहर ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले का स्वागत किया (Chess Olympiad relay torch reached Raipur) गया.खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल (Sports and Youth Welfare Minister Umesh Patel) और ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से (Grand Master Praveen Thipsay) ने थामा टॉर्च. इसके बाद टॉर्च दीनदयाल उपाध्याय सभागृह पहुंची, जहां थिप्से ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) को यह टार्च सौंपा. इस मौके पर सीएम बघेल ने प्रवीण थिप्से के साथ शतरंज के टेबल पर कुछ चालें भी चली.

छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार साल 2022 की तबादला नीति की अनुशंसा करने मंत्री परिषद उप समिति का गठन किया गया है. गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं.

कवर्धा के चिल्फी में अकलघरीया गांव के पास एक ट्रक और पिकअप में टक्कर हो गई. इस सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई. जबकि 12 लोग घायल हो गए. पिकअप वाहन यात्रियों से भरी थी यह मध्यप्रदेश के जबलपुर से आ रही थी. उसे अकलघरीया गांव के पास एक ट्रक ने टक्कर मार दी.

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है. शुक्रवार को किडनी की बीमारी से पीड़ित एक और ग्रामीण की मौत हो गई. मृतक का नाम लखन आडिल है. जिसकी उम्र 59 वर्ष थी. CMHO डॉ नेतराम नवरत्न ने फोन पर बताया कि मृतक किडनी की बीमारी के साथ ही दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित था.

गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले 14 अधिकारियों को कांकेर कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला (Kanker Collector Dr Priyanka Shukla) ने कारण बताओ नोटिस जारी (Notice to officers who were negligent in Godhan Nyay scheme in Kanker) किया है.

पति-पत्नी के आपसी समझौते के बाद हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने की मांग (Bilaspur High Court quashes FIR of killing) को स्वीकार करते हुए इसे निरस्त करने के आदेश दिए है. इस मामले में पति और ननद पर हत्या के प्रयास सहित कई धाराएं लगी थी.

कोरोना संक्रमण के मामले में दुर्ग जिला सबसे अधिक संक्रमित जिला बन गया (Corona new hot spot becomes durg) है. शुक्रवार को जिले में कोरोना संक्रमण के 88 नए केस मिले. गुरुवार को यहां 81 पॉजिटिव केस मिले थे.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति काम करते हुए दिख (Naxalites confined in Chhattisgarh) रही है. क्योंकि कभी नक्सली क्षेत्र में पूरे देश में मशहूर छत्तीसगढ़ राज्य में अब विकास की गंगा बह रही है.सरकार की नीतियों के कारण अब राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर अंचल में नक्सल गतिविधियां सिमट गई हैं. सरकार का दावा है कि बीते साढ़े तीन वर्षों से राज्य में नक्सली घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है.

जांजगीर चांपा जिला की मुलमुला पुलिस ने सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त वाहन से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया (Ganja recovered from unclaimed vehicle in Janjgir Champa) है. पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर थाना परिसर ले जाकर गांजा की नाप तौल की. जिसमें 2 क्विंटल 52 किलो गांजा बरामद हुआ. जब्त गांजे की कीमत लाखों रुपए आंकी गई है.

भारत देश में जितनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है. उतनी ही तेजी से ठगी करने का तरीका भी नया होता जा रहा ( Vacancy out in Koriya is fake) है. ठग हर दिन एक नया तरीका लोगों से पैसा ऐंठने के लिए निकालते हैं.कई बार तो ठग लोगों की पूरी गाढ़ी कमाई साफ कर देते हैं.कई बार ऐसे ठगों को पुलिस पकड़ती है. सजा भी होती है.लेकिन जेल से छूटने के बाद ये लोग फिर से इसी धंधे में लग जाते हैं.

