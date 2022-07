हाल ही में जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरा राहुल साहू अब पूरी तरह स्वस्थ्य हैं. शनिवार को राहुल सीएम भूपेश बघेल से मिलने जा रहा है. जांजगीर चांपा के पिहरिद गांव से बस रायपुर के लिए रवाना हो गई (Rahul of Janjgir Champa went out to meet CM Bhupesh Baghel) है. इस बस में राहुल और उसके माता पिता के साथ कांग्रेसी नेता भी हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर वे धन्यवाद ज्ञापित करेंगे.

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार बोरे बासी उत्सव के बाद गेड़ी नृत्य का प्रदेशव्यापी आयोजन करने जा रही है. 28 जुलाई हरेली तिहार के दिन स्कूलों में गेड़ी नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इसे लेकर तैयारी के निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दे दिए हैं. इससे पहले तक सीएम निवास में हरेली तिहार मनाया जाता रहा है.

बिलासपुर के सीपत में चार साल के बच्चे का शव मिला (Sipat Selar Village news) है. बच्चा शुक्रवार शाम से लापता (Child dead body found in Sipat of Bilaspur) था. घर के बाहर खेलने के दौरान मासूम शौर्य लापता हो ( murder after kidnapping of four year old child in bilaspur) गया. परिवारवालों ने खोजबीन के बाद बच्चे के लापता होने की जानकारी सीपत पुलिस को दी. पुलिस केस में तफ्तीश कर रही थी. तभी शनिवार की सुबह बच्चे का शव घर के बाहर (bilaspur crime news) मिला.

दुर्ग में महंगे शौक पूरा करने के लिए अपने ही घर में चोरी करने वाले युवक को नंदिनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने घर में रखे अलमारी से दो लाख रुपये के जेवर और जमीन के दस्तावेज चोरी कर लिए थे.

छत्तीसगढ़ के नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने शुक्रवार को डीएमई (Directorate of Medical Education raipur) दफ्तर का घेराव कर दिया. नर्सिंग कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलने से छात्र परेशान है. प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग छात्रों के साथ जोगी कांग्रेस के छात्र नेता भी मौजूद रहे. जोगी कांग्रेस के छात्र नेताओं ने नर्सिंग छात्रों की स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से वीडियो कॉल पर बात करवाई. वीडियो कॉल में स्वास्थ्य मंत्री ने छात्रों को तत्काल मदद का आश्वासन दिया. जिसके बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया. (Nursing students gherao DME office in Raipur )

छत्तीसगढ़ के आईएएस अवनीश शरण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनकी पोस्ट अक्सर कुछ हटकर और एक खास मैसेज देने वाली होती है. 6 जुलाई को उन्होंने अपनी 10वीं की मार्कशीट अपने ट्वीटर एकाउंट पर शेयर की. कैप्शन में लिखा "My 10th Marksheet". आप सोच रहे होंगे 10वीं बोर्ड में IAS अवनीश मैरिट लिस्ट में आए होंगे. तो आप को बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बल्कि वे तो 44 परसेंट के साथ थर्ड डिवीजन में पास हुए थे. इस परीक्षा में उन्हें 700 अंकों में से महज 314 अंक ही मिले थे.

छत्तीसगढ़ का बिलासपुर नगर निगम सड़क जाम की समस्या खत्म करने एक्शन मोड पर आ गया है. जल्द ही सड़क जाम करने वाले नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई की जाएगी. निगम का कहना है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं करने वाले नर्सिंग होम पर एक्शन लिया जाएगा. इसके लिए सर्वे भी शुरू कर दिया गया है. सर्वे के बाद सड़क जाम करने वाले नर्सिंग होम पर तालाबंदी की जाएगी. देखने में आ रहा है कि नर्सिंग होम आने वाले मरीज और उनके परिजन सड़कों पर ही गाड़ी खड़े कर दे रहे हैं. जिससे सड़क जाम की स्थिति बन रही है. (Bilaspur Municipal corporation action on nursing homes)

पूरे छत्तीसगढ़ में 20 जून से मानसून सक्रिय हो गया है. लेकिन प्रदेश के अधिकांश जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है. कुछ जिलों में औसत बारिश की तुलना में अधिक बारिश दर्ज की गई है. राजधानी रायपुर में शुक्रवार को दिन में रुकरुक कर दो से तीन बार हल्की बूंदाबांदी हुई थी. लेकिन उमस भरी गर्मी अभी भी महसूस की जा रही है. शहरों में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री से लेकर 33 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है. राजधानी रायपुर में लोगों को जिस मानसूनी बारिश का इंतजार है. वैसी बारिश राजधानी में फिलहाल देखने को नहीं मिली है. (chhattisgarh weather forecast)

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दोबारा बढ़ रही है. पिछले 3 दिन से प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2 प्रतिशत से ज्यादा ही रह रही है. शुक्रवार को पॉजिटिविटी दर 2.42 प्रतिशत है. तीन जिले कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं. जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग है. शुक्रवार को 12230 सैंपल की जांच की गई. जिसमें 24 जिलों में 296 संक्रमित मरीज मिले. टोटल एक्टिव केसों की संख्या 1363 हो गई है. किसी की भी मौत कोरोना से नहीं हुई है. राहत की बात ये रही कि पांच जिलों में एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला.

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर रेल मंडल की तरफ से रद्द 28 यात्री ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है. रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेने फिर से शुरू किया जा रहा है. ट्रेनों के बहाल होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. ट्रेनों का परिचालन होने से कुछ रूट पर यात्रियों को यात्रा करने की सुविधा मिल जाएगी. करीब चार महीने के बाद रेलवे से राहत की खबर मिल रही है. रेलवे बोर्ड ने तीन दिन पहले बिना किसी वजह के कैंसिल की गई 36 में 28 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को बहाल करने का आदेश जारी किया है. (South East Central Railway Bilaspur starts canceled train )

