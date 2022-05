बस्तर संभाग में फिर करवट लेगा मौसम, लोगों को गर्मी से मिलेगी निजात लेकिन किसान हुए चिंतित

बस्तर संभाग में आने वाले दिनों में मौसम फिर बदल सकता (Weather will take a turn in Bastar division ) है. बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने के कारण मौसम विभाग ने संभाग ने बारिश की आशंका जताई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बस्तर के लिए मिशन 2023 में जुटी बीजेपी, शहर में बनाए गए 15 शक्ति केंद्र

छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बस्तर में भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए हर बूथ पर अपनी पकड़ बनाने और अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरबा में अलग अलग सड़क दुर्घटना, दो लोगों की हुई मौत

कोरबा में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई (Two killed in Korba road accident ) है. दोनों ही युवक मेहनत मजदूरी करते थे. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दुर्ग जिला अस्पताल पेश कर रहा मिसाल, सभी डॉक्टर्स लिख रहे जेनेरिक दवाई

मॉडल अस्पताल कहलाने वाला दुर्ग जिला अस्पताल भी अब जेनेरिक दवाइयों के मामले में अव्वल नजर आ रहा है. जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर केवल जेनेरिक दवाई ही लिख रहे हैं, जिससे लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में मोदी वर्सेस भूपेश: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में PM मोदी और कमल का निशान ही बीजेपी का चेहरा

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी. यानी 2023 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में "मोदी वर्सेस भूपेश" देखने मिल सकता है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भूपेश के ताजा बयानों से छत्तीसगढ़ में भगवान राम और राम वन गमन पथ पर राजनीति गर्माई

छत्तीसगढ़ में भगवान राम और राम वन गमन पथ पर राजनीति (Politics on Ram) तेज हो गई है. भूपेश बघेल ने बीजेपी पर धर्म के आधार पर राजनीति (Ram Van Gaman Path in Chhattisgarh) करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी ने राम वन गमन पथ नहीं बनाया. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर वार, कहा 'चुनाव के समय ही याद आते हैं भगवान'

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा (CM Bhupesh Baghel attack on BJP) है. सीएम भूपेश ने कहा कि भाजपा चुनाव के समय ही भगवान को याद करती है. सिर्फ वोट के लिए भगवान को मानती है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सीएम भूपेश बघेल ने लुंड्रा में बच्चों से की मुलाकात, अफसरों को जंगल सफारी और नवा रायपुर घुमाने के दिए निर्देश

सीएम भूपेश बघेल सरगुजा के दौरे पर हैं. इस दौरान वो लुंड्रा पहुंचे. जहां सीएम ने बच्चों से मुलाकात (CM Bhupesh Baghel met children in Lundra ) की. मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश ने बच्चों से दिल खोलकर बातें की. इस पर बच्चों ने भी अपने सीएम कका के सामने फरमाईशों की लिस्ट जारी कर दी. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरबा के युवा इंजीनियर का इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज, सिक्कों का किया है कलेक्शन

कोरबा के युवा इंजीनियर संदीप सान्याल (Korba young engineer Sandeep Sanyal )ने अनोखा कारनामा किया है. संदीप ने सर्कुलेटेड सिक्कों का संग्रह किया है. जिसके लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कवर्धा में महिला का जला हुआ शव बरामद, मकान के अंदर शव जलाने की आशंका

कवर्धा जिले में इन दिनों हत्या की वारदातें बढ़ती जा रहीं हैं. ताजा मामला वनांचल क्षेत्र के गांव दौहानटोला का है. जहां कुकदुर थाना क्षेत्र में एक महिला की जली हुई लाश उसके घर से बरामद की गई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें