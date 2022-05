Ram Janmabhoomi Ayodhya: भिलाई स्टील प्लांट के लोहे से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण

अयोध्या में बन रहे भगवान श्रीराम के मंदिर (Construction of Ram temple in Ayodhya) के लिए भिलाई स्टील प्लांट से लोहा भेजा जा रहा है. बीएसपी के लोहे से अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में गोबर से 'सोना' बना रहीं महिलाएं?

मेरे देश की धरती, सोना उगले, उगले हीरे-मोती...यह लाइन छत्तीसगढ़ पर सटीक बैठती है. यहां गोबर बेचकर महिलाएं सोना बना रहीं हैं. कवर्धा के सहसपुर लोहारा विकासखंड में गौठान की महिलाओं ने गोबर बेचकर हुई आमदनी से अपने लिए महंगे जेवर खरीदे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बैसाखी के सहारे चंचल ने किया माउंट एवरेस्ट फतेह, ईटीवी भारत में बेमिसाल माउंटेनियर्स से मुलाकात

मिशन इंक्लूजन के तहत धमतरी निवासी चंचल सोनी ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया (Chanchal did Mount Everest with the help of crutches) है. चंचल शारीरिक तौर पर विकलांग हैं.बावजूद इसके उनके हौंसलों के उड़ान ने एवरेस्ट की ऊंचाई को छोटा कर दिया. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बेरोजगारी के कारण बस्तर में पलायन की समस्या, जिला प्रशासन ने दिए निर्देश

बस्तर में अब बेरोजगारी बड़ी समस्या बनकर सामने आई (Jagdalpur Gramin migration) है. मनरेगाकर्मियों के हड़ताल के कारण ग्रामीण इलाकों में स्थिति बदतर हो गई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

झीरम नक्सली हमला: नए आयोग की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

झीरम घाटी नक्सली हमला केस में बघेल सरकार ने नए आयोग का गठन किया था. सरकार के इस फैसले के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आयोग की वैधानिकता को चुनौती दी थी. धरमलाल कौशिक की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए झीरम घाटी कांड पर बने नए आयोग की सुनवाई और कार्यवाही पर रोक लगा दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अंबिकापुर में सीएम भूपेश का केंद्र पर आरोप , घाटे में चल रही ट्रेनों को बंद करेगी सरकार

सीएम भूपेश बघेल ने ट्रेनों को बंद करने को लेकर केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए (CM Bhupesh allegation on the center in Ambikapur ) हैं. सीएम ने कहा कि केंद्र घाटे में चल रही ट्रेनों को बंद करने की तैयारी कर रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरिया जिला अस्पताल में बच्चों का डॉक्टर नहीं, निजी अस्पताल में मोटी फीस चुका रहे मरीज

कोरिया जिला अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर (Child Specialist in Koriya District Hospital) नहीं होने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन मरीजों की पर्चियां बना रहा है. और बाद में परिजन बीमार बच्चे को लेकर निजी अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

महासमुंद में लूट: पिथौरा में घर के बाहर कार से लाखों की लूट, राइस मिलर को बदमाशों ने बनाया निशाना

महासमुंद के पिथौरा में दिनदहाड़े लूट (Robbery in Mahasamund) की घटना सामने आई है. यहां के कर्मचारी कॉलोनी से आरोपियों ने 9 लाख रुपये से ज्यादा की रकम पार कर दी है. इस घटना ने महासमुंद शहर की सुरक्षा व्वयस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दंतेवाड़ा में लव जिहाद का मामला आया सामने , हिंदू संगठनों ने जताया रोष

दंतेवाड़ा में लव जिहाद का मामला सामने (case of love jihad came to the fore in Dantewada ) आया है. इस मामले में पुलिस ने हिंदू संगठनों के गुस्से को देखते हुए मुख्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

डीआरजी नारायणपुर की बड़ी कामयाबी, बुकिंगतोर नक्सल हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

नारायणपुर पुलिस ने बुकिंगतोर नक्सली हमले के मास्टर माइंड को गिरफ्तार किया (Bookingtor Naxal attack mastermind arrested ) है. इस हमले में 05 जवान शहीद हुए थे. इस मामले में तीन नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें